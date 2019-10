Roma

Mercoledì, 30 ottobre 2019 - 15:54:00 Esplode la guerra tra i cellulari. Fucili, pistole e bombe: è Call of Duty “Call of Duty: Mobile”: spara e combatti nella prima puntata della saga di COD disponibile per IOS e Android. Il test sulle migliori app

di Matteo Maggi* "Call of Duty: Mobile" si snoda nello stesso universo del franchise Call of Duty e presenta mappe, personaggi e armi popolari dei giochi precedenti. Sviluppato da Timi Studio di Activision e Tencent, il gioco per cellulare di COD è stato annunciato alla fine del 2018 ma ora è finalmente disponibile il gioco completo su Google Play e App Store. "Call of Duty: Mobile" ripropone molti elementi della serie che conosciamo ormai da oltre 16 anni. Nel titolo sono presenti personaggi famosi come John "Soap" MacTavish, Simon "Ghost" Riley e Alex Mason della serie Modern Warfare e Black Ops. Le modalità multiplayer includono gli stili di gioco Frontline, Deathmatch a squadre e Pratica vs AI; le modalità Dominio e Cerca e distruggi sono disponibili, ma prima bisogna sbloccarle. Attualmente il gioco dispone di cinque mappe: Crash, Killhouse, Crossfire, Nuketown e Hijacked. Piccola curiosità: nel lancio della fase beta, il gioco aveva anche una modalità zombie che è stata eliminata nel rilascio ufficiale; ma a giudicare dalla descrizione del Play Store, è possibile che gli sviluppatori abbiano pianificato il suo lancio per una data successiva. "Call of Duty: Mobile" dovrà fronteggiare l'immensa concorrenza da parte dei rivali PUBG Mobile e Fortnite che hanno anticipato Activision nello sviluppare un gioco veramente competitivo, ma se siete fan di COD, giocare con la versione mobile vi farà sentire subito a casa. Il count dei download è arrivato a 100 milioni dopo solo una settimana. *Esperto informatico Ns12 Spa