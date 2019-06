Forza Italia, esodo biblico verso Fratelli d'Italia: ad Ostia la Masi saluta

di Federico Bosi

Da Forza Italia a Fratelli d'Italia, continua l'esodo biblico: ad Ostia, centro politico del coordinatore romano Bordoni, saluta Mariacristina Masi. L'unica consigliera forzista eletta e vice presidente del consiglio del Municipio X lascia: passerà al partito della Meloni.

Un partito senza pace, questo è Forza Italia. L'ultimo tassello perso è Mariacristina Masi, unica consigliera forzista eletta nel Municipio X nonché vicepresidente del consiglio municipale di Ostia. Le sue dimissioni dal partito sono state prese in maniera gelida dal coordinatore romano di Forza Italia Davide Bordoni, colui che ha sempre fatto di Ostia il suo centro politico, la sua roccaforte.

“Dopo quindici anni di militanza – dichiara la Masi - ho deciso, con altri esponenti del partito locale di lasciare Forza Italia, per la totale carenza di visione generale e l’assenza di idee e prospettive in grado di farci rappresentare degnamente i cittadini che ci danno fiducia. Una scelta dolorosa, di cui mi assumo la totale responsabilità nella libertà intellettuale, che da sempre mi contraddistingue. Sono decisa a optare per percorsi che riconoscano la rilevanza della politica territoriale e abbiamo rispetto per la 'persona'.”

La Masi non ha ancora ufficializzato il suo futuro ma tutto porta ad un suo passaggio a Fratelli d'Italia. “Martedì 2 luglio – conclude la consigliera - alle ore 18:00 presso il Bar Sisto, in piazza Anco Marzio a Ostia, si terrà una conferenza stampa in cui comunicherò l’inizio di una nuova avventura al servizio dei cittadini.”