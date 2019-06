Forza Italia, Parisi e Aurigemma: “Bravo io, bravi tutti”. Correnti a gogo

Scambio di complimenti, proposte di collaborazione e sostegno reciproco. In Forza Italia tra Stefano Parisi e Antonello Aurigemma è scambio di affettuosità.

Scrive Parisi: "Il futuro di Roma e del Lazio si potrà realizzare solo se saremo capaci di sconfiggere rassegnazione, inefficienza, e degrado aggregando le idee e le competenze migliori. Insieme a tanti amici un anno fa abbiamo lanciato #PiattaformaFuturo, per allargare e rigenerare il perimetro del centrodestra. Ci siamo rivolti a chi, come noi, sente l’esigenza di riconnettere al proprio elettorato naturale, quello liberale popolare e riformista, una classe dirigente rinnovata e competente. Da quella esperienza è nata #PiattaformaMilano. Un’altra iniziativa di successo che a marzo di quest’anno, attraverso un voto popolare, ha dato vita a un processo il cui obiettivo è di offrire al centrodestra gli strumenti per giocare e vincere le amministrative di Milano del 2021”.

“Ora anche a Roma - prosegue Parisi – vogliamo avviare l'iniziativa Piattaforma Roma, pronti alla sfida per il governo della Capitale d’Italia. Un nuovo modo di allargare il perimetro della partecipazione politica che negli ultimi anni ha visto soccombere le istanze liberali, popolari e riformiste in città e nel Paese. Energie PER l’Italia parteciperà al dibattito e ribadirà l’invito ad aggregare quest’area, maggioritaria nel Paese, che oggi chiede di essere determinati e radicali nell’affrontare le sfide che questo Governo è incapace di affrontare”.

“Nel Lazio – conclude Parisi – siamo pronti a sostenere l'iniziativa 'Laboratorio Lazio per il cambiamento' promossa da Antonello Aurigemma e altri amici, per avviare una riflessione e una progettualità in grado di far tornare grande la nostra Regione".