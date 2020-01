Giornata della Memoria, Roma piange le vittime di Auschwitz: ecco 170 eventi

Giornata della Memoria 2020, Roma piange le vittime di Auschwitz e ricorda Alberto Sed e Pietro Terracina, scomparsi a fine 2019 e per anni instancabili testimoni dell'orrore della Shoah e del nazifascismo. Ed il Comune presenta “Memoria genera Futuro”, un programma di 170 eventi “per non dimenticare”.

Un calendario con appuntamenti fino al 9 febbraio, fatto di incontri, film, mostre e spettacoli che si svolgeranno soprattutto nelle Biblioteche e nei teatri civici, organizzato tra gli altri da Campidoglio, Comunità Ebraica di Roma Fondazione Museo della Shoah, Biblioteche di Roma e le associazioni della Casa della Memoria e della Storia.

"Ci sono giornate importanti nella vita di una comunità, il 27 gennaio è la Giornata della Memoria e avervi qui ci aiuta a capire quanto sia importante non dimenticare e tramandare la memoria", ha detto il sindaco Virginia Raggi parlando in Campidoglio agli studenti presenti per l'avvio delle commemorazioni. "E' fondamentale non dimenticare - ha aggiunto - perché quello che è accaduto fa parte della nostra storia e del nostro passato, appartiene a tutti noi anche se non lo abbiamo vissuto. Roma ha pagato un alto tributo di sangue alla Shoah. Viviamo in una democrazia che e' stata costruita e che non dobbiamo mai dare per scontata".

"MEMORIA GENERA FUTURO": IL PROGRAMMA COMPLETO