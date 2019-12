Roma

Venerdì, 6 dicembre 2019 - 15:59:00 Incontri al buio? No, in base al reddito: l'amore online diventa “classista” “Academic Singles”: la nuova applicazione di dating per trovare l’amore online in base al reddito. Il test sulle migliori app

Guarda la gallery di Matteo Maggi * Arriva anche in Italia Academic Singles, la nuova app di incontri online che permette di trovare il partner giusto in base a stipendio e livello di istruzione. L'abbiamo provata per voi. Academic Singles è l'App di incontri per single che sono alla ricerca di una relazione che offra qualcosa di più; il test della personalità e l'algoritmo di corrispondenza alla base del sistema di matchmaking di Academic Singles sono ciò che rende quest'app perfetta non solo per trovare persone affini, ma per trovare quelle veramente giuste. Gli anni di esperienza negli incontri online, l'approccio scientifico e le collaborazioni con importanti partner tecnologici consentono ad Academic Singles di supportare gli utenti al meglio nella ricerca del partner perfetto, presentando loro esclusivamente i candidati più adatti, in base al livello di istruzione, agli interessi e alla professione svolta. Usare quest'app è molto divertente. Quindi, se stai cercando una relazione seria o il partner con cui condividere la tua vita, allora Academic Singles è il servizio di dating online giusto per te. * Esperto informatico Ns12 Spa