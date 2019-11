Black Friday, corsa pazza ai super sconti: ecco come risparmiare ancora di più

di Matteo Maggi *

Idealo è uno dei portali di confronto prezzi leader in Europa. È un'app rivoluzionaria gratuita che ti fa risparmiare tempo e denaro nel giorno del Black Friday e non solo.

Sappiamo tutti come lo shopping online può essere molto stressante. Sto pagando troppo per questo articolo? Ci sono alternative migliori sul mercato? Sto scegliendo l'offerta migliore? Problema risolto con Idealo. Il tuo compagno di shopping che ti aiuta a trovare la migliore offerta, gratis.

Idealo è un servizio all inclusive, che toglie tutto lo stress allo shopping online. Che tu stia cercando prodotti per la salute, per il fitness, tecnologia o forniture da giardino, idealo è l'assistente d’acquisto perfetto per aiutarti a trovare e confrontare i migliori prezzi sul mercato, comprese le migliori offerte dei più grandi negozi online come Ebay, Amazon, Zalando, Media World ed altri ancora. Su Idealo, puoi cercare tra 183 milioni di offerte da 30.000 negozi e trovare i migliori prodotti ed i migliori sconti per i prodotti di moda, trucco e bellezza, elettronica, videogiochi, biciclette, macchine fotografiche, orologi e molto altro.

Come funziona:

Scarica l'app idealo gratuitamente su Google Play e App Store; Cerca i prezzi migliori per le cose che desideri acquistare; Controlla la cronologia dei prezzi e imposta avvisi sui prezzi per i tuoi prodotti preferiti quando raggiungono il prezzo desiderato; Ricevi notifiche istantanee quando i prezzi scendono; Ordina i migliori prodotti online e risparmia tempo e denaro.

Quindi, nel giorno del Black Friday, rilassati, apri l'app e inizia a cercare offerte uniche e convenienti per i tuoi prodotti preferiti.

* Esperto informatico Ns12 Spa