L'Ordine dei medici dichiara guerra alle fake news: nasce il "bollino blu"

L'Ordine dei medici di Roma dichiara guerra alle fake news. Accordo tra medici e giornalisti; nasce il "bollino" blu anti-bufala.

L'organo di rappresentanza dei medici annuncia l'iniziativa in collaborazione con l'Associazione Stampa Romana, che intende vigilare sulla circolazione di notizie false ed errori grossolani. L'Ordine dei medici di Roma e provincia metterà a disposizione dei mass media interessati, e dunque al servizio dei cittadini, i propri esperti e le proprie strutture, nel tentativo di sciogliere dubbi e fornire informazioni più corrette. Entrambe le professioni, quella di medico come quella del giornalista, devono infatti far fronte all'attualissima criticità delle fake news. Un fenomeno che troppo frequentemente si traduce in richieste risarcitorie e quelere spesso infondate. In particolare, per la categoria medica, questo provoca il ricorso alla cosiddetta "medicina difensiva", con aggravio della spesa sanitaria pubblica e privata. Secondo i dati più recenti sarebbero oltre trenta mila ogni anno le richieste di risarcimento danni. il 90% termina in assoluzione o archiviazione, ma la"Medicina difensiva" è ormai un business che costa alla società oltre 10 Miliardi di Euro. L’assicurazione personale di un medico invece arriva a costare anche più di mille euro al mese. Infine c’è tutto il tema dei quesiti più propriamente medici e sulle patologie che spesso merita un supporto a favore di una corretta informazione.

“Il punto - ha dichiarato Stefano Canitano, consigliere dell’Ordine dei medici - è fornire ai professionisti della comunicazione un riferimento una sorta di “punto blu” capace di fornire il timbro della autentica interpretazione ed evitare querele temerarie. L’intento e soprattutto quello di fornire ai cittadini la garanzia di qualità contro informazioni superficiali e dannose”.