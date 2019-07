La Serie A sotto l'ombrellone: l'app che ti trasforma in leggenda del calcio

di Matteo Maggi*

L'app per chi è sotto l’ombrellone, ma ha già la testa al campionato di Serie A: ecco Score! Hero. Passa, tira, segna e fatti strada per diventare una vera leggenda del calcio.

Score! Hero è un divertente gioco sul calcio sviluppato per IPhone e Android da First Touch Games. Si tratta di un ibrido tra puzzle e strategia ambientato nel mondo del calcio, il cui l'obiettivo e portare il protagonista dall'anonimato di provincia fino alla ribalta mondiale dei grandi club di Serie A, Liga, Premier League e della nazionale.

La modalità di gioco è tipica di questo genere: si fa scorrere il dito sullo schermo per tracciare la traiettoria della palla. In questo modo si possono anche aggiungere degli effetti, colpire di testa o fare altre mosse. Ogni tiro e passaggio viene gestito tracciando sullo schermo la traiettoria del pallone: la linea che la sfera seguirà viene decretata dalla direzione, mentre la potenza del calcio dalla lunghezza.

L'obiettivo è quello di riuscire a fare goal costruendo un'azione articolata o magari provare a segnare da un invitante calcio di punizione o di rigore. Infatti invece di giocare un'intera partita, si partecipa solo ad alcune azioni chiave di ogni match. In alcune partite, si è sotto di qualche gol e si deve tentare di recuperare, mentre in altre si deve provare a segnare all'ultimo minuto e vincere la partita.

Il gioco è organizzato in 320 livelli divisi in stagioni. Ad ogni livello si guadagnano da una a tre stelle. Nonostante l'unico requisito per il superamento del livello sia fare goal, il gioco propone anche tre obiettivi secondari con i quali si possono ottenere più stelline: come ad esempio segnare o fare l'assist con il proprio eroe, calciare da una distanza precisa, mirare all'angolo in basso o anche colpire palo e traversa. Naturalmente se si vogliono ottenere tutte le stelline e quindi la massima valutazione, bisogna ripetere le stesse sfide più volte.

In conclusione, chi ama il calcio e vuole provare un gioco perfettamente cucito attorno alle divertenti capacità del touch screen, non dovrebbe cercare oltre.

* esperto informatico Ns12 Spa