RaiPlay come Netflix ed Amazon Prime Video: la rinascita firmata da Fiorello

di Matteo Maggi*

La Rai presenta l’aggiornamento della sua piattaforma on demand RaiPlay, un’evoluzione che esula dalle mere migliorie tecnologiche: la direttrice di RaiPlay Elena Capparelli infatti afferma che "RaiPlay è, a oggi, il cuore del piano industriale della Rai”.

Dal 30 ottobre l’applicazione ed il sito web sono stati completamente aggiornati e resi più intuitivi e di più facile navigazione. Ad aprire le danze il 4 novembre ci ha pensato Fiorello con il suo programma “Viva RaiPlay”.

Su Rai Play potrete guardare tutti i contenuti del palinsesto Rai, come il live streaming dei canali in onda, film, serie tv e fiction. È previsto il rilascio sulla piattaforma anche di “Teche Rai”, una sezione di archivio dedicata a clip meno recenti ma sempre molto amate dal pubblico italiano.

La fruizione dei contenuti sarà disponibile alla risoluzione di 1080p, ma la Rai ha affermato che è già in cantiere la lavorazione per il 4k.

Come per le altre piattaforme on demand presenti sul mercato, anche su RaiPlay sarà possibile scaricare i contenuti sul proprio dispositivo e guardarli senza connessione o in viaggio.

Il paragone con Netflix ed Amazon Prime può essere confermato dai numeri, magari sconosciuti ai più: 12 milioni di utenti registrati e circa 200 milioni di ore di visione dall'inizio del 2019.

*Esperto informatico Ns12 Spa