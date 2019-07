Rifiuti, Raggi risponde all'ordinanza della Regione: “Zingaretti ridicolo”

Emergenza rifiuti a Roma, il sindaco Raggi risponde all'ordinanza della Regione Lazio: “Zingaretti ridicolo, smetta di illudere di cittadini”.

Non si è fatta attendere molto la risposta del sindaco di Roma Virginia Raggi all'ordinanza emanata da Zingaretti e dalla Regione Lazio sull'emergenza rifiuti. “Speriamo che questa sia la volta buona dopo tante parole – scrive Raggi sulla sua pagina Facebook –. I camion di Ama sono già in viaggio per gli impianti regionali di smaltimento dei rifiuti di Rocca Secca, Viterbo, Frosinone, Pomezia, Colleferro, Civitavecchia: spero che possano scaricare la spazzatura e non siano costretti a tornare indietro pieni perché hanno trovato ancora una volta i cancelli chiusi”.

“Per il resto – continua – quelle di Zingaretti restano le solite promesse: in sette anni non è riuscito a scrivere il Piano Regionale dei Rifiuti e ora pretende di pulire Roma in sette giorni. Per un mese ha voltato la faccia dall’altra parte fino a quando lo abbiamo costretto a fare questa ordinanza per sbloccare i siti dove portare i rifiuti. Zingaretti sfiora il ridicolo quando dice di ripulire la città in una settimana. La smetta di illudere i cittadini con false promesse. Sia serio”.