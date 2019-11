Rifiuti Roma, alta tensione in Commissione: scontro di fuoco tra Ama e Pd

Emergenza rifiuti, è bagarre in Commissione Trasparenza del Campidoglio: acceso scontro verbale tra l’amministratore unico di Ama Stefano Zaghis e la consigliera Pd Valeria Baglio.

Alla domanda della consigliera Dem su come Ama pensa di affrontare la crisi di raccolta che potrà verificarsi con la chiusura della discarica di Colleferro il prossimo 31 dicembre, Zaghis ha risposto: “E’ la Regione che deve indicare un sito, non dovete chiedere a me. Colleferro sarà chiusa per almeno 2 settimane, la Regione deve indicarci dove andare”.

Quindi il manager, irritato, rivolto alla consigliera le ha detto: “Lei provoca, la conosce la legge?”. La replica di Valeria Baglio, tra le proteste di altri consiglieri delle opposizioni: “Lei la deve smettere, è la sindaca che la ha nominata che in 3 anni e mezzo ha cambiato 7 Cda”. Quindi il presidente della Commissione Marco Palumbo ha additato Zaghis di essere un “cafone” per il modo in cui si era rivolto alla collega.