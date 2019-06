Rocca di Papa, il sindaco Crestini e la bimba ferita restano in ospedale

Esplosione a Rocca di Papa, al momento sono tre le persone rimaste in ospedale e in prognosi riservata a causa di ustioni e ferite provocate dall'esplosione di lunedì mattina nel palazzo del Comune.

Si tratta del sindaco, Emanuele Crestini, di un dipendente comunale, e di una bambina di 5 anni ricoverata al Bambino Gesù. Nessuno dei tre, secondo quanto si apprende, è in pericolo di vita. Le altre persone ferite, una decina in totale, sono state dimesse questa mattina, o stanno per esserlo, dai vari nosocomi dove erano state portate a seguito della deflagrazione. Intanto continuano le indagini dei carabinieri della Compagnia di Frascati che stanno ascoltando i testimoni.