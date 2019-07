Roma in ginocchio, la Lega di Salvini: "Ci prendiamo la città, via Raggi e Pd"

di Federico Bosi

Terremoto Matteo Salvini su Roma, la città è in ginocchio: pronto il piano della Lega per prendersi la Capitale e far fuori Raggi, M5S e Pd. Insieme a Fratelli d'Italia si può, il capogruppo in Campidoglio Politi spiega: “Con loro soluzione vera”.

Roma ed il Movimento 5 Stelle capitolino in crisi tra rifiuti, Ama, Atac e dimissioni inaspettate. Il passo indietro di Enrico Stefàno da vicepresidente vicario dell'Assemblea Capitolina ha certificato lo stato di agitazione nell'M5S e Lega e Fratelli d'Italia sono pronti a fare breccia al Campidoglio invocando, una volta per tutte, un passo indietro del sindaco. Parla il capogruppo capitolino della Lega, Maurizio Politi.

Consigliere Politi, con le dimissioni di Stefàno i pentastellati continuano a perdere pezzi. La città è fuori controllo, ma lo è anche la maggioranza M5S?

“Assolutamente sì. Roma è una città fuori controllo ed in questo periodo di emergenza la maggioranza M5S sta dimostrando tutta la sua irresponsabilità. I 5 stelle si sono dimostrati non all'altezza di governare una città come Roma. L'episodio che ha dimostrato la loro irresponsabilità è stato l'arrestato di De Vito e la conseguente paura di sostituirlo.”

Che futuro prevede per la legislatura Raggi? Riuscirà ad arrivare al 2021?

“Noi della Lega ci auguriamo che la Raggi prenda atto del suo fallimento e si dimetta al più presto. A breve, come annunciato da Matteo Salvini, presenteremo un piano per riperdere Roma e riportarla dove merita. I punti principali saranno i rifiuti, il verde, la libertà di scelta educativa sullo 06, i trasporti ed il riassetto urbanistico.”

Quali sono i più grandi errori che ha commesso la Raggi nei suoi tre anni al Campidoglio?

“La questione rifiuti è stata gestita in modo farsesco. Il Movimento 5 Stelle ha esposto la Capitale al mondo esterno in maniera terribile. Tutti parlano male della nostra città. Un'altra simbolo del fallimento di Raggi e dei 5 Stelle è il conconrdato Atac. Hanno ridotto la società ai minimi termini.”

Cosa pensa Matteo Salvini di Raggi e di Roma?

“Salvini più volte ha espresso la sua opinione. Non è mai stato contro la Raggi ed ha provato a mettersi a sua disposizione proponendo il suo aiuto. Raggi però ha sempre rifiutato le sue proposte mettendogli sempre i bastoni fra le ruote. Ultimo caso in ordine di tempo è quello relativo alla sperimentazione a Roma dei taser per la Polizia: altre città hanno accettato la proposta di Salvini, Raggi invece ha detto no.”

State già lavorando ad un eventuale nome come candidato al Campidoglio?

“No, non c'è ancora un nome a cui stiamo lavorando perché stiamo cercando di creare una coalizione unità. Noi siamo in Italia il partito con la maggioranza assoluta e quindi ci sentiamo in obbligo di presentare ai cittadini di Roma una proposta concreta e all'altezza della città.”

Che rapporto c'è con Fratelli d'Italia? È possibile un vostro futuro insieme?

“I rapporti con Fratelli d'Italia sono ottimi, ci sono tanti nostri amici nel partito della Meloni. Lega ed FdI insieme sarebbero in grado di dare una risposta vera alle emergenze di Roma.”

Capitolo rifiuti. Raggi e Zingaretti continuano a passarsi questa patata bollente. Da che parte stanno le colpe?

“Sono entrambi corresponsabili. La Regione Lazio ha la responsabilità di fare un piano rifiuti e Roma di operarlo. Dopo il rogo nel Tmb Salario si doveva fare di più ed invece non è stato fatto niente. Zingaretti scarica le colpe al sindaco, Raggi non trovata nessuna soluzione impiantistica. E poi l'ordinanza che sta per emanare Zingaretti è assurda nei tempi perché poteva farlo già 6 settimane fa ma non l'ha fatto per far peggiorare le cose ed attaccare nuovamente la Raggi. Zingaretti e la Raggi sono due disastri che hanno distrutto Roma.”

Quale crede possa essere la soluzione giusta per porre fine a questa emergenza?

“Una soluzione è sicuramente la territorializzazione e va coinvolta l'Acea che ha già impianti sia in regione che fuori. Poi ci sono tante altre tecnologie che potrebbero essere sfruttate come quelle di Eni sull'organico, soluzione che potrebbe anche essere attuata in breve tempo e risolverebbe i problemi nell'immediato e per i prossimi 50 anni.”

Come l'Ama, anche l'Atac è in forte difficoltà. Cosa ha sbagliato qui la Raggi?

“La misura del concordato è stata discussa in maniera farsesca. Raggi si è limitata ad interventi inutili, come quello relativo ai bus presi da Tel Aviv. Se la Raggi avesse avuto veramente a cuore i romani, come minimo doveva chiedere le dimissioni dell'assessore ai trasporti.”

Quanto tempo passerà prima che il Movimento 5 Stelle voterà un nuovo presidente per l'Assemblea Capitolina?

“Poteva votarlo anche il giorno dopo l'arresto di De Vito, ma hanno preferito adottare la scelta di lasciare andare e continuare così con il vicepresidente vicario. Non lo so se lo voteranno nel breve periodo. Si stanno tutelando contro De Vito, non hanno vogliono prendersi la responsabilità di votare un nuovo presidente. Hanno paura che De Vito possa fargli male qualora venga assolto.”

Con Figliomeni al comando cosa si aspetta ora in consiglio?

“Figliomeni è una persona molto equilibrata e preparata. Con il nostro supporto riuscirà sicuramente a portare ordine all'interno dell'Assemblea Capitolina.”