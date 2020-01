Roma, Lega pigliatutto: dopo Bordoni passano con Salvini anche Toti e Cucunato

È Lega pigliatutto a Roma: dopo lo storico uomo nella Capitale di Silvio Berlusconi, Davide Bordoni, anche i consiglieri municipali Sandro Toti e Piero Cucunato lasciano Forza Italia e passano al Carroccio. E così il partito azzurro sparisce anche dai Municipi VIII e IX.

“Seguo con grande convinzione l’amico Davide Bordoni, consigliere di Roma Capitale, in questo nuovo percorso – afferma Sandro Toti –. Se si vuole fermare il disastro che attanaglia Roma c'è bisogno di fare di più e la Lega sarà pilastro e baricentro per una risposta decisa. La Lega attraverso la guida del coordinatore romano Claudio Durigon sa comprendere bene le problematiche dei cittadini e da qui parte questa sfida che affronteremo con il nuovo Gruppo Consiliare Lega - Salvini Premier. Sicurezza e protezione sociale, sostenibilità ambientale, qualità della vita, benessere, tutti temi su cui siamo già al lavoro perché dare il nostro sostegno al progetto della Lega a Roma significa dare una mano a tutti i cittadini. La sfida che sta mettendo in atto Salvini è quella giusta, per cui aderisco a questo progetto nel quale lavoreremo in sinergia non solo con Davide Bordoni ma anche con gli altri consiglieri municipali come Flavia Cerquoni eletta nel mio stesso Municipio, attiva e dinamica sul territorio, sicuri di trovare gli anticorpi per sconfiggere il governo Raggi che sta facendo del male a Roma e ai romani”.

Sulla stessa onda anche Piero Cucunato: “Seguo l’amico di sempre Davide Bordoni in questo nuovo progetto della Lega e quindi anche io in qualità di consigliere del Municipio IX - Eur aderisco alla formazione Lega - Salvini premier sotto la guida del coordinatore romano Claudio Durigon. Voglio ringraziare gli amici che hanno permesso che si realizzasse questa nuovo percorso perché ho sempre apprezzato Matteo Salvini come nuovo leader del centrodestra, e perché riconosco in lui una passione politica che unita alla determinazione sta avendo effetto positivi direttamente sui territori proprio dove il ruolo dei consiglieri municipali che dei consiglieri comunali è assolutamente decisivo. Aderisco a questo progetto politico dal più ampio respiro e che ha tutte le potenzialità per risollevare il Paese in un momento di grande difficoltà, dopo una cattiva gestione, prima della sinistra poi fallimentare dei M5s, sia nelle amministrazioni locali che al livello nazionale”.