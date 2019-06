Singita, l'estate 2019 è un circo: party in spiaggia tra fiori e colori

Miracolo Singita, l'estate 2019 è un circo tra feste in spiaggia e dj set per delle serate mozzafiato. La stagione al via giovedì 11 luglio con una notte unica, fra riti tribali e atmosfere jungle.

Sole, mare, aperitivi al tramonto, serate all’insegna della musica italiana e quattro grandi Eventi: Terra, Holi Beach Party, Wonderfest e Flower Party. Il Singita Miracle Beach di Fregene lancia il suo Calendario per la stagione 2019 quest’anno tutto all’insegna di: natura, semplicità, innovazione, arte e multicultura.

Fra teli sulla sabbia, letti a baldacchino e cocktail serviti rigorosamente in modalità “Plastic Free”, il Singita Miracle Beach di Fregene aprirà le danze giovedì 11 luglio con TERRA: un ritorno alle origini, ai riti tribali e alla pelle pitturata con le tinte naturali. Una serata ideale per liberarsi di sovrastrutture e stress quotidiani tornando alle origini dell’uomo come in una sorta di viaggio nel tempo verso il punto esatto da cui tutto ha avuto inizio. Il dress code jungle/tribe; dj set Rico-Stefano Capasso e Drum Session con Live Performance di Mike Esse.

Le atmosfere indiane faranno invece da cornice all’HOLI BEACH PARTY di giovedì 8 agosto. La tradizionale festa dei colori conosciuta anche come la festa della gioia, dell’amore e del divertimento trasformerà la spiaggia del Singita in una magnifica tavolozza di colori dove ballare fino a tardi verrà naturale. Il festival ha origine dalla mitologia induista: il dio Krishna, geloso della bellezza e del candore della pelle dell’amata Radha, un giorno le dipinse la faccia con dei colori. Ecco perché l’Holi è anche la festa degli innamorati, che si colorano il viso a vicenda in segno d’amore: il blu dei frutti di bosco, il marrone delle foglie di the, il magenta delle radici, il giallo dei crisantemi. Il dress Code è Total White / Bollywood. Dj Set: Rico-Frank Master-Viktor Martini-Alice.

Meraviglia è invece la parola d’ordine per WONDERFEST, l’evento di mercoledì 14 agosto. Una festa magica animata da coloratissimi personaggi che tra stupore e incanto lasceranno senza fiato i presenti, e chi lo vorrà potrà provare l’emozione di tornare bambini. Almeno per una notte. Brillare, sognare e giocare dunque? Perché no.Dress Code: Glitters & Colours. Dj Set: Rico | Manuel Dee.

Venerdì 23 agosto sarà la volta dell’attesissimo FLOWER PARTY. Il Singita si trasforma per celebrare i mitici Seventies. Un'esplosione di fiori e di colori per rievocare le magiche atmosfere hippie di quegli anni. Gli artisti del Singita Nouveau Cirque rievocheranno i costumi e le suggestioni di quel periodo con performance di trampolieri, giocoleria luminosa e di fuoco. Tutti gli ospiti della serata dovranno rispettare un rigoroso dress code hippie flower style, ispirato alla moda dei figli dei fiori. Dj Set: Stefano Capasso | Rvssian. Live Music: Welcome to Hill Valley.

Un calendario di eventi che si somma ai ricercatissimi aperitivi al tramonto, famosi ormai in tutta la Capitale, e al martedì quando il cin cin con gli amici si fa solo con musica e vibrazioni italiane. Tutti gli Eventi inizieranno a partire dalle ore 19 e vedranno la partecipazione della compagnia di artisti di strada Singita Nouveau Cirque che incanteranno i presenti con spettacoli e performance artistiche.