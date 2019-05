Tragedia a Roma, bambina di due anni muore soffocata da una caramella

Una bambina di due anni, Aurora, è morta martedì a Roma dopo essere rimasta soffocata per una caramella andata di traverso. L’incidente è avvenuto sabato mattina, mentre la piccola era in casa, in zona piazza Bologna, con il padre e il nonno.

I sanitari sono arrivati in pochi minuti e la bambina è stata trasportata al vicino policlinico Umberto I, dove però è arrivata già in gravissime condizioni ed in arresto cardiaco. Ricoverata per due giorni in Terapia intensiva pediatrica, martedì è morta. I genitori, che gestiscono una tabaccheria in zona e che hanno un’altra figlia di 6 anni, dopo lo choc hanno deciso di donare gli organi della piccola.

I funerali si terranno giovedì alle 11 nella chiesa dei Santi Sette Fondatori a Piazza Salerno.