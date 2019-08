Vinci soldi veri, ma dal tuo smartphone: l'app con super quiz e montepremi

di Matteo Maggi*

Chi ha vinto il campionato di Serie A nel 2001? Qual è la capitale degli USA? A quale regista è stato assegnato l'Oscar per il miglior film nel 2014? Se queste domande non ti spaventano allora mettiti alla prova con “Live Quiz” e prova a vincere l’intero montepremi.

“Live Quiz” è l’App per iOS e Android che mette in competizione più di un milione di utenti, che si sfidano in un appassionante duello di cultura generale, per ottenere un montepremi compreso tra i 200 e i 1000 euro.

Dopo aver effettuato il login si ha immediatamente la possibilità di partecipare al prossimo concorso in programma che viene annunciato da un countdown sulla schermata principale dell’app. Solitamente le sfide vengono aperte ogni giorno alle 13.30 e alle 21.00.

Per vincere a Live Quiz bisogna rispondere senza errori a tutte le dodici domande che vengono poste, e bisogna farlo prima dello scadere dei dieci secondi di tempo messi a disposizione per ciascun quesito. Se si fa un errore il gioco prosegue lo stesso. Non si potrà più vincere il montepremi messo in palio in quella sfida ma si potranno accumulare punti utili alla classifica settimanale.

Le domande non sono tutte troppo semplici, ma con un po’ di cultura generale e un po’ di fortuna, rispondere correttamente non è un’impresa impossibile. Tuttavia, oltre alla bravura e alla velocità, si deve sperare che gli altri sfidanti non lo siano perché il montepremi in palio si divide tra tutti i vincitori.

Quindi, se non conosci altri modi per guadagnare giocando con lo smartphone sotto l’ombrellone, scarica subito l'app “LIVE QUIZ” e prova a vincere premi veri. Solo qualche domanda ti separa dai montepremi.

*esperto informatico Ns12 Spa