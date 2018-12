Innovazione e lavoro: la settimana europea della robotica

Il lavoro sta cambiando e con esso le modalità di formazione. Si è svolta direcente l'Ottava Edizione della Settimana Robotica Europea (ERW 2018 dal 16al 25 Novembre 2018) con 1200 eventi in ben 30 Stati sia comunitari cheextracomunitari (https://www.eu-robotics.net). E' una manifestazioneconsolidata negli anni e sempre più importante per far conoscere la roboticain Europa e la robotica europea al mondo, per dibattere verso quali stradela robotica si avvierà, oltre che per comunicare ai giovani i beneficidella robotica nelle sue diverse applicazioni.

La Settimana Robotica Europea è anche l’occasione per discutere degliaspetti etici, legali e sociali di questa “nuova scienza” e settore diapplicazione.Nelle passate sette edizioni l’Italia ha organizzato un alto numero dieventi che hanno coinvolto dalle università ai centri di ricerca, dallesocietà produttrici agli integratori, alle arti al teatro, alle associazionie ai centri educazionali, e alle centinaia e centinaia di scuole dovemigliaia di studenti di varie età che hanno costruito e programmato i lorokit robotici. La European Robotics Week 2018 è organizzata da SPARC. Scuoladi Robotica è Coordinatore in Italia.

L’evento centrale della SettimanaRobotica Europea 2018 si è svolto ad Augsbur, in Germania,all’Innovationspark, ma molteplici sono gli eventi realizzati anche inItalia e negli altri Stati coinvolti. La European Robotics Week (ERW) èstata concepita al Forum europeo di robotica (ERF) 2011 ed è nata daldesiderio della comunità europea di robotica di avvicinare la ricerca esviluppo della robotica al pubblico e di costruire la futura RoboticsSociety. Da allora, ogni anno, la ERW offre una settimana di attività varierelative alla robotica in tutta Europa rivolte al pubblico in generale,sottolineando la crescente importanza della robotica in una vasta gamma diaree applicative e la crescente importanza delle competenze in scienza,tecnologia, ingegneria e matematica (STEM).

L'obiettivo della Settimanaeuropea della robotica è avvicinare il settore ricerca e sviluppo nellarobotica al pubblico in generale e costruire la futura società roboticadiscutendo con scuole, università, esperti e cittadini relativamente a comecambierà sempre di più il mondo del lavoro e il mondo dell'istruzione."Come CFP di Rozzano," dice il Preside Roberto Usardi," siamo consapevoliche le tematiche STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics)stanno diventando sempre di più una parte rilevante dell'alfabetizzazione dibase nella società della conoscenza di oggi e per questo dobbiamo continuarea sviluppare anche in territori anche difficili come il tessutosocio-economico in cui lavoriamo noi come CFP un avvicinamento continuo tramondo del lavoro e nuove competenze richieste dal mercato. Il nostroCentro di Formazione Professionale si trova in via Oleandri a Rozzano ecomprende 7 Classi del corso di Operatore del benessere, 4 Classi del corsodi Operatore Elettrico, 6 Classi di Operatore Elettronico, 1 Classe diTecnico di Automazione. Disponiamo di numerosi laboratori didattico –tecnico-scientifici, tra cui un laboratorio Elettrico per le simulazioni diImpianti, un laboratorio Elettronico per le simulazioni con Arduino, unlaboratorio di Reti e due laboratori per Trattamenti Estetici.

Ogni classeinoltre sono tutte dotate di LIM (Lavagna Interattiva Multimediale) e dimoderne attrezzature, per la didattica interattiva e multimediale. Infine leclassi del corso di Operatore Elettronico hanno tutte postazioni concomputer desktop. Nella nostra struttura l’acquisizione delle competenzescientifiche, in particolare di tipo matematico avviene anche mediantel’utilizzo della piattaforma MyMathlab. E' necessario far partecipi ancheragazzi che hanno situazioni difficili e sono a rischio di abbandonare glistudi e informarli/formarli al presente e futuro del mondo del lavoro, eccoperché abbiamo spiegato loro quali sono le attività che ogni anno sisvolgono durante la Settimana europea della Robotica, visto che inpatterannosu varie tipologie di lavori di settori estremamente diversificati e sullavita di ogni cittadino.

Il Centro di Formazione Professionale di Rozzano,nasce sulla fine degli anni ’70 come Consorzio Sud Ovest Milano per laFormazione Professionale per contribuire ad elevare i livelli di scolaritàdella popolazione, giovanile e adulta, del territorio e per la promozionedel diritto al lavoro attraverso l’erogazione di servizi formativi, diricerca e di orientamento. Presso la struttura sono inoltre erogati corsi diFormazione Superiore, Continua, Permanente, specifica per area svantaggio,specifica per apprendisti". Il Forum Europeo della Robotica si terrà nel2019 a Bucarest dal 20 al 22 marzo(https://www.eu-robotics.net/robotics_forum). SPARC, la partnershippubblico-privata tra la Commissione europea DG Connect ed euRobotics èstata particolarmente valida nell'incrementare negli anni le realtàterritoriali e nell'aumentare la partecipazione dei cittadini. L'automazionesignifica più lavoro in meno tempo e impatta nella società presente efutura, modificherà anche le mansioni e le opportunità di lavoro. LaCommissione europea sta lavorando assieme ad un Gruppo di esperti dialtissimo livello nella stesura delle linee guida etiche sull'utilizzodell'intelligenza artificiale e sullo sviluppo e applicazione dei robot,che saranno presentate nel marzo 2019 e saranno fruibili sulla piattaforma"EU Alliance".