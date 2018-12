Lavoro, medicina e.... l'Europa c'é

Pillole d'Europa di Cinzia Boschiero

NETWORKING DI DONNE CHIRURGHE, MEETING INTERNAZIONALE TRA MEDICI E PAZIENTI, INNOVAZIONE NELLA RICERCA DEL LAVORO

Domanda: sono una donna chirurga e ritengo che in Italia siamo discriminate a chi potrei rivolgermi? Ci sono network europei ed internazionali? Paola Summeci

Risposta: in effetti anche al recentissimo Congresso Internazionale della Associazione WIS (Women In Surgery) Italia che si è svolto a Verona il 30 novembre presso il Policlinico di Verona in collaborazione con l’Università di Verona, sono emersi dati che confermano le situazioni di difficoltà delle donne che svolgono il lavoro di chirurgia. I dati non sono positivi neanche in altri Stati purtroppo. Le nuove regole europee sui turni di lavoro in chirurgia però se applicate aiuteranno e tuteleranno sia chirurghe donne che medici chirurghi uomini a poter gestire meglio le loro vite personali e i loro impegni lavorativi. Lei si può rivolgere a WIS (www.womeninsurgery.it) che fa parte di un network europeo ed internazionale e che offre anche una serie di servizi utili quali corsi di coaching, di mentoring, borse di studio e che, con il nuovo direttivo (2019-2021) eletto, intende avviare un legame sempre più stretto con le Scuole di Specialità e proseguire nell’impegno della past President dott.ssa Isabella Frigerio nel tenere unite le donne che praticano questa professione. In occasione del congresso nazionale 2018 sono stati presentati anche corsi di management dell’energia personale per l’equilibrio vita-lavoro; una borsa di studio per giovani talenti 2019; uno studio multicentrico 2019 sul Gender Gap in Chirurgia; i risultati di un questionario e studio sulla percezione dei pazienti; una attiva sinergia con scuole, università ed altre associazioni italiane ed estere che si occupano di STEM. Molte le personalità presenti al Congresso nazionale WIS Italia in una sala gremita da giovani e meno giovani, in cui i saluti istituzionali sono stati avviati dal prof. Claudio Bassi, Direttore della Scuola di Specializzazione in Chirurgia e la prof.ssa Elda Baggio, dell’Università di Verona. La giornata ha previsto due sessioni: nella prima la presentazione di dati italiani ed esteri; nella seconda parte un focus sulle più rilevanti campagne ed iniziative di sensibilizzazione al femminile per avvicinare le studentesse alle discipline scientifiche (STEM - Science, Technology, Engineering, Mathematics). La dott.ssa Gaya Spolverato, eletta Presidente di WIS Italia (2019-2021) ha evidenziato in particolare come è cambiato il ruolo delle donne in chirurgia in Italia e all’estero con una comparazione della situazione tra Italia, Europa e Stati Uniti relativamente all’accesso ed alle opportunità di crescita nella professione; la dott.ssa Micaela Piccoli, VicePresidente della SIC- Società Italiana di Chirurgia ha spiegato i dati più recenti e come sia necessario implementare un approccio di Leadership al femminile in Chirurgia.

L’Associazione WIS Italia è molto vicina alle giovani, tanto è vero che ogni anno assegna una borsa di studio. Quest’anno il progetto vincitore è della dott.ssa Daunia Verdi, e si chiama SPIDERweb (Surgical Platform for Ideas, Development and EmpoweRment) ovvero è una piattaforma innovativa che incentiva il networking e l’interazione con i social e rappresenta un’utile area di condivisione di idee e competenze on line che tiene connesse chirurghe appartenenti a realtà differenti e che risponde ai quesiti delle donne chirurgo oltre a tenerle informate sui diritti e i progetti più utili per il loro lavoro.

Domanda: sono malato di epilessia, ci sono degli studi europei? Mario Murillo

Risposta: sì, ci sono degli studi europei. In particolare di recente a Milano si è svolto un importante Meeting Internazionale in cui una intera sessione era dedicata al tema delle neuroinfiammazioni. Era organizzato dalla associazione nazionale miastenia (www.miastenia.it) , che ha come Direttore Scientifico il dott. Renato Mantegazza. I dati emersi li può trovare al sito (http://neuroimmunologylectures.weebly.com). In particolare è stato presentato anche il progetto europeo EPITARGET (Targets and biomarkers for antiepileptogenesis- https://www.epitarget.eu) e la dott.ssa Annamaria Vezzani dell’Istituto Mario Negri, ha spiegato” è finanziato sino al 2018 ma proseguirà anche nel 2019 e noi siamo partner del consorzio che lo realizza, coordinato dall’Università svedese di Lund. Il laboratorio di Neurologia Sperimentale che io dirigo ne fa parte, si occupa di studiare i meccanismi chiave alla base della generazione delle crisi nelle forme di epilessia sintomatiche, cioè che derivano da un danno cerebrale identificabile. Lo scopo è studiare nuovi trattamenti farmacologici che colpiscano tali meccanismi patologici utilizzando combinazioni di farmaci. Uno dei target oggetto di studio è l'infiammazione cerebrale e la sua interazione con lo stress ossidativo che sembrano essere potenziali cause importanti per la ricorrenza delle crisi in queste forme di epilessia”. Il consorzio, composto da 18 partner provenienti da 9 paesi europei, intende identificare nuovi biomarcatori e le loro combinazioni in modelli animali rilevanti clinicamente. Tali biomarcatori, che definiscono i vari stadi dell’epilessia, serviranno a predire/diagnosticare stati precoci e avanzati dell’evoluzione della malattia, studiando i processi che determinano l’epilessia negli adulti. Si prevede che EPITARGET migliorerà la diagnosi dell’epilessia e svilupperà nuovi trattamenti antiepilettogenici e mezzi per predirne l’efficacia. Migliorerà la qualità della vita per milioni di persone e ridurrà i costi delle cure. Ha un costo totale di 15. 775. 099,01 euro e un contributo europeo di 11. 999. 975. Ha un altro partner italiano che è l’università di Ferrara.

Domanda: si parla tanto di lavoro, ma ritengo che ci siano dei siti fake anche in questo settore che ci chiedono i dati personali e poi invece di darci aiuto per trovare lavoro, vendono i nostri dati alle aziende per puri fini di marketing, non ci sono realtà europee o internazionali valide che può per caso gentilmente segnalarmi? Ludovico Nuvera

Risposta: posso segnalarle ad esempio Jobtome, fondata nel 2014, che di recente ha inaugurato anche una sua nuova sede, molto particolare e innovativa a Stabio in Ticino. Jobtome lavora in ben 34 Stati sia europei che extraeuropei (ad esempio USA, Canada, UK, Germania, Francia, Svizzera, Italia) ed ha oltre 20 milioni di utenti; richiede cv in formato Europass, ma seleziona con una metodologia che valorizza le persone e i loro skills in modo nuovo, grazie anche ad un team giovane internazionale ; il servizio è on line e personalizzato grazie anche alla partnership con Google.