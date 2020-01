Sesto, da Fiorino (Fi) appello a Silvio Berlusconi: siamo troppo lontani

Tornare a contare davvero, tra la gente e nelle urne. Ma serve il ritorno del leader. Il presidente del Consiglio Comunale di Sesto San Giovanni, Gianni Fiorino, si rivolge direttamente a Silvio Berlusconi e - con un post su Facebook - rivendica l’orgoglio di appartenenza a Forza Italia. Come riporta Sestonotizie.it Fiorino, parte dal ritorno al fianco di Silvio Berlusconi, della sua storica segreteria, Marinella Brambilla: “Da quando fu allontanata non fu più possibile poter parlare con il Presidente, lui che sempre aveva risposto a tutti e per tutti ha sempre avuto parole di incoraggiamento, lui che sempre ha ascoltato tutti i militanti e che ben comprendeva che la forza di un partito nasce da tutte quelle persone che tutti i giorni mettono passione e sacrificio per il movimento”.



Il presidente del Consiglio Comunale chiude poi il suo appello con un invito diretto a Berlusconi: bisogna tornare “vicino alla gente. Siamo lontani dalle persone, Presidente, troppo lontani e inesistenti. Chissà mai che con il ritorno della signora Brambilla si possa anche avere la possibilità di incontrarla, Presidente, e di rivedere facce che si sono dimenticate e che tanto hanno dato al nostro movimento”.