'Ac Milan un nuovo business model per i primary stakeholders' - L'intervento di Gian Enrico Gelmetti

Un nuovo modello di business per il Milan? Se ne parlerà lunedì 2 dicembre nella tavola rotonda 'Ac Milan un nuovo business model per i primary stakeholders' moderata dal direttore di Affaritaliani.it Angelo Maria Perrino.

Milan? “I Top sponsor nel capitale come il Bayern Monaco”: ha spiegato ad Affaritaliani.it Giovanni Capuano in vista del suo intervento.

ll dott. Gian Enrico Gelmetti invece incentrerà il suo intervento prevalentemente sull'analisi del sistema di allerta interna e degli indici di allerta di cui all'art. 13 c.2 del Codice della Crisi e dell'Insolvenza.





E ad Affaritaliani.it spiega i punti principali che verranno trattati. Ecco le sue considerazioni

"Il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili, tenuto conto delle migliori prassi nazionali ed internazionali, elabora con cadenza almeno triennale, in riferimento ad ogni tipologia di attività' economica secondo le classificazioni I.S.T.A.T., gli indici di cui al comma 1 che, valutati unitariamente, fanno ragionevolmente presumere la sussistenza di uno stato di crisi dell'impresa. Il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili elabora indici specifici con riferimento alle start-up innovative di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012, n.179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, alle PMI innovative di cui al decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, alle società' in liquidazione, alle imprese costituite da meno di due anni. Gli indici elaborati sono approvati con decreto del Ministero dello sviluppo economico".

Tale norma rappresenta un argomento di attualità che coesiste ed in parte si integra con le norme NOIF, (Norme Operative Interne FIGC) sono emanate dal Consiglio Federale in base all’art. 24 dello Statuto FIGC. La norma attribuisce a quest’organo il compito di predisporre le norme di contabilità e le norme per il controllo delle società calcistiche professionistiche, nonché l’ordinamento degli Uffici della FIGC. e potenzialmente interessa moltissime società sportive.

L'insieme di queste due fonti normative creeranno le condizioni per rendere il sistema aziendale calcistico molto più rigido e rigoroso, aumentando gli indicatori attinenti lo stato di salute delle imprese.



I controlli derivanti dagli indicatori della crisi di impresa uniti alle norme NOIF permetteranno un progressivo e periodo riscontro dello stato economico/finanziario delle aziende calcistiche, prevenendo i frequenti default e le crisi aziendali che sfociano in durevole perdita di continuità aziendale.