Alexis Sanchez all'Inter: fatta. Biraghi c'è. Due addii ufficiali. E Icardi...

Alexis Sanchez all'Inter: accordo con il Manchester United

Alexis Sanchez vestirà la maglia nerazzurra. Inter e Manchester United hanno trovato l'accordo Beppe Marotta e i dirigenti dei Red Devils hanno chiuso la trattativa. L'Inter ha alzato la propria offerta, per la parte dello stipendio da garantire al giocatore (5 milioni di euro garantiti dal club milanese) e ha cambiato la formula sull'arrivo dell'attaccante cileno. Alexis Sanchez non viene preso in prestito con diritto di riscatto ma con prestito secco. A fine stagione Inter e Manchester United tratteranno un'eventuale cifra per il riscatto.

Biraghi all'Inter e Dalbert alla Fiorentina

Praticamente fatto lo scambio con la Fiorentina: Dalbert saluta Milano per passare ai viola (cade dunque l'ipotesi Nizza che piaceva al giocatore), l'Inter regala ad Antonio Conte Cristiano Biraghi per rinforzare la fascia sinistra (prestito con diritto di riscatto fissato a 12 milioni e contratto quinquennale per il neo acquisto).

Inter, Joao Mario alla Lokomotiv Mosca

Joao Mario lascia l'Inter nel frattempo. Il centrocampista portoghese è un nuovo giocatore della Lokomotiv Mosca (preso in prestito). È la società russa a comunicarlo attraverso un tweet e una foto del giocatore che indossa la maglia della sua nuova squadra. Joao Mario arriva in prestito con diritto di riscatto fissato a 18 milioni di euro. “Sono molto contento di arrivare alla Lokomotiv. So che questo è un grande club. La squadra ha preso molti calciatori famosi ed esperti. Ho chiesto a Fernandes ed Eder della Lokomotiv quando abbiamo giocato per la nazionale portoghese. Ho parlato con Eder prima del trasferimento. Ha detto che la Lokomotiv è una buona squadra con un’atmosfera meravigliosa. Anche la partecipazione alla Champions League è un fattore importante”, ha dichiarato il giocatore al sito ufficiale del club russo.

Icardi: Zhang e Marotta incontrano Maurito: nessun ripensamento dell'Inter

L'Inter non cambia la sua posizione: Mauro Icardi è fuori dal progetto e anche se non dovesse essere ceduto in questa sessione di mercato (Juventus potrebbe sferrare l'affondo decisivo) non verrà reintegrato. Prima di Inter-Lecce Beppe Marotta aveva replicato alle dichiarazioni di Wanda Nara (rilasciate a Tiki Taka) prima quindi, nella giornata di lunedì la dirigenza dell'Inter ha ribadito il concetto a Icardi. L'occasione è arrivata con la visita alla Pinetina del presidente Steven Zhang, presente all'allenamento della squadra per complimentarsi con Antonio Conte e i suoi ragazzi dopo il 4-0 nella prima giornata di campionato.