Ancelotti fa il gesto di Mourinho. "Comprensibile, insultato per 90 minuti"

"Non ho capito...", Carlo Ancelotti scherza e sdrammatizza sulle polemiche legate al gesto di Mourinho al termine di Juventus-Manchester United e si porta la mano all'orecchio. Poi, tornato serio, espone il suo punto di vista: "Capisco Mourinho: 90' di insulti non sono facili da sopportare. E poi ha fatto un gesto ironico, non è stato pesante".

Ancelotti: "Mourinho? Gesto comprensibile, insultato per 90 minuti"

Il gesto di Mourinho all'Allianz Stadium dopo la vittoria in rimonta del Manchester United contro la Juventus "è totalmente comprensibile". Ne è convinto il tecnico del Napoli, Carlo Ancelotti, che alla vigilia del match contro il Genoa torna a porre l'accento sul problema culturale che affligge il calcio italiano.

"Ognuno di noi in campo ha una responsabilità prima, durante e dopo le partite, ma essere insultati per 90 minuti non fa certo piacere. La reazione di Mourinho è totalmente comprensibile, anche perché non è stata una cosa volgare ma ironica e dopo 90 minuti di insulti ci può stare. Il problema vero e che si tende ad offuscare sono i 90 minuti di insulti, non un gesto di pochi secondi", sottolinea Ancelotti.

"Non mi riferisco solo all'Allianz Stadium -precisa- ma della cultura generale del calcio italiano. Queste cose succedono anche a Napoli e Milano. Ma basta, lasciamo stare. Tra il Napoli e il Psg, sia all'andata che al ritorno, c'è stato un ambiente bellissimo e nessun problema, penso che sarà così anche domani contro il Genoa. Basta discutere e litigare, viviamo lo sport nel modo più semplice possibile".