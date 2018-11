Juventus-Manchester, Mourinho caos in Uk dopo il gesto ai tifosi della Juve. "No class"

Il Manchester United batte la Juventus a Torino 2-1 in rimonta, con le reti di Mata e l'autorete di Alex Sandro, ribaltando un match che sembrava segnato dopo la perla di Ronaldo, ma è soprattutto la reazione finale di José Mourinho, che si è portato la mano all'orecchio, nei confronti dei tifosi della Juventus, a far discutere i media britannici e non solo. Duro il commento del Sun: "No class", con la foto del gesto di José Mourinho, paragonandolo al comportamento del City di Guardiola, e di Sterling in particolare, in occasione del rigore regalato contro lo Shakhtar Donetsk.

Juventus-Manchester, Mourinho? C'è chi lo esalta. "It's Mourinho time", "The special comeback"

Ma c'è chi esalta José Mourinho e il Manchester: "United pass Turin test", titola il Daily Exspress riconoscendo negli uomini di Allegri uno dei principali ostacoli europei. Mentre il Mirror sottolinea la rimonta d'orgoglio dello United: "Turin proud", si legge nella parte centrale della pagina con la foto di Mourinho che esulta. Speciale One in prima pagina anche sul Daily Telegraph: "It's Mourinho time", mentre sul Times si legge: "The special comeback", con l'immagine del gesto dell'allenatore portoghese rivolto ai tifosi della Juventus subito dopo il fischio finale. Come noto Mourinho a fine partita ai microfoni di Sky ha detto: "Mi hanno insultato per 90', ho solo fatto il gesto di voler sentire un po' di più. A freddo non lo rifarei".

Juventus-Manchester, Mourinho esulta davanti ai tifosi della Juve: "Hanno insultato me e la mia famiglia, anche quella interista"

Mourinho festeggia il 2-1 in rimonta del Manchester United sul campo della Juventus, piazzandosi in mezzo al campo con la mano all'orecchio, in risposta a quei tifosi bianconeri che lo avevano insultato a più riprese nel corso della partita: "Sono venuto qui per fare il mio lavoro e sono stato insultato per novanta minuti. A freddo non rifarei questo gesto, ma non credo di aver offeso nessuno e sul momento mi è sembrata una risposta a tono a chi ha offeso tutta la famiglia, oltre a quella interista". Lo Special One parla della vittoria che permette al Manchester United di fare un importante passo avanti nella qualificazione agli ottavi di Champions League. "Abbiamo fatto una partita fantastica, giocando al nostro massimo livello. Al momento attuale non possiamo giocare meglio di così: siamo venuti a giocare contro una squadra che lotta per obiettivi diversi dai nostri e che ha un potenziale molto superiore a quello di cui disponiamo noi. Abbiamo avuto fortuna nel finale perché il pareggio sarebbe stato un risultato più giusto, ma questa fortuna ce la siamo andati a cercare fin dall’inizio. Per la Juventus fare uno o zero punti non avrebbe cambiato niente, mentre per noi questa vittoria è fondamentale per il discorso qualificazione". La Juventus resta al comando del gruppo H con 9 punti, il Manchester United è secondo a 7 punti davanti a Valencia con 5 e Young Boys con 1.

JUVENTUS-MANCHESTER UNITED 1-2 TABELLINO

MARCATORI: Cristiano Ronaldo (J) al 20’, Mata (U) al 41’, autogol di Alex Sandro (J) al 45’ s.t.

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; De Sciglio (dal 38’ s.t. Barzagli) Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Khedira (dal 16’ s.t. Matuidi), Pjanic, Bentancur; Cuadrado (dal 45’ s.t. Mandzukic), Dybala, Cristiano Ronaldo. Panchina: Perin, Benatia, Cancelo, Rugani. Allenatore: Allegri

MANCHESTER UNITED (4-3-3): De Gea; Young, Lindelof, Smailing, Shaw; Ander Herrera (dal 34’ s.t. Mata), Matic, Pogba; Lingard (dal 25’ s.t. Rashford), Alexis Sanchez (dal 34’ s.t. Fellaini), Martial. Panchina: Romero, Bailly, Fred, Darmian. Allenatore: Mourinho

ARBITRO: Hategan

NOTE: spettatori 41.470; ammoniti Matic (M), Alex Sandro (J), Dybala (J), Herrera (M) Recuperi: 1’ p.t.; 4’ s.t.