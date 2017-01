Andreas Seppi travolge Nick Kyrgios all'Australian Open

Andrea Seppi travolge Nick Kyrgios all'Australian Open



Impresa di Andreas Seppi che al secondo turno degli Australian Open ha eliminato l'australiano Nick Kyrgios, rimontando due set: 1-6 6-7 (1) 6-4 6-2 10-8. Sotto di due set, l'altoatesino dopo aver pareggiato i conti con l'australiano (di 11 anni piu' giovane), si e' aggiudicato il match al quinto set.



AUSTRALIAN OPEN. SEPPI AL TERZO TURNO, KYRGIOS KO IN 5 SET



L'altoatesino Andreas Seppi, numero 89 Atp, 32 anni il prossimo 21 febbraio, disputa per la dodicesima volta il primo Slam dell'anno dove ha raggiunto in due occasioni gli ottavi (2013 e 2015).



AUSTRALIAN OPEN. SEPPI AL TERZO TURNO CONTRO DARCIS



Venerdi' al terzo turno lo attende il belga Steve Darcis, 32 anni e numero 71 Atp, che ha sconfitto in quattro set (6-3, 6-3, 2-6, 6-4) l'argentino Diego Schwartzman e in passato non aveva mai superato il primo turno agli Australian Open. C'e' un solo precedente, vinto da SEPPI, che risale al challenger di Mons nel 2011