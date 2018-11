Apollon-Lazio tv: diretta in chiaro su TV8. Ecco la programmazione

Conseguita aritmeticamente la qualificazione ai sedicesimi di finale di Europa League con due giornate di anticipo, la Lazio punta a issarsi al primo posto del girone H, scalzando Eintracht Francoforte, a punteggio pieno a quota 12 punti. Per alimentare questa flebile fiammella però la squadra biancoceleste è chiamata alla vittoria al Neo GSP Stadium di Nicosia, la casa dei ciprioti dell’Apollon Limassol, ormai eliminati. L’incontro, valido per la quinta giornata del gruppo H, va in onda, in diretta e in chiaro su TV8, giovedì 29 novembre, alle ore 21.00. Nella gara di andata, che si è disputata lo scorso 20 settembre allo stadio Olimpico, la Lazio si è imposta 2-1 con le reti di Luis Alberto e Ciro Immobile su rigore. Di Emilio Zelaya la rete degli ospiti.

Apollon Limassol-Lazio diretta tv: TV8 in simulcast con Sky Sport

Pre-partita, all’interno di studio Europa League, in simulcast con Sky Sport, alle ore 20.30, con i collegamenti con gli inviati sul campo, gli ultimi aggiornamenti sulle formazioni ufficiali e l’atmosfera degli stadi. In studio, Anna Billò con Fayna, che racconterà curiosità e aneddoti su match e personaggi, Daniele Adani, Massimo Ambrosini, Riccardo Trevisani. Al termine dell’incontro, alle ore 23.00, lo studio post-partita, sempre in simulcast con Sky Sport, con le interviste a caldo e i commenti dei giocatori e degli allenatori.

A mezzanotte, Terzo Tempo Europa, il talk show in simulcast con Sky Sport, dedicato alla tre giorni di coppe europee con l’analisi dei temi principali delle sfide di Europa e Champions League. Spazio ai gol e ai gesti tecnici più spettacolari, alle rivelazioni e alle dichiarazioni di allenatori e giocatori. A seguire, a mezzanotte e mezza, gli highlight di tutte le partite di Europa League. Occhi puntati, in particolare, sulla sfida che vede in campo il Milan contro i lussemburghesi del Dudelange. A seguire, le fasi salienti delle sfide di Champions League, in programma tra martedì e mercoledì, con particolare attenzione ai match che vedono in campo Juventus, Napoli, Roma e Inter.