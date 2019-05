Calciomercato, De Rossi all'Inter con Antonio Conte? I bookmaker...

De Rossi-Inter? De Rossi-Boca Juniors? Le squadra che corteggiano l'ex centrocampista della Roma

Daniele De Rossi nella prossima stagione non indosserà più la maglia della Roma. Il suo futuro potrebbe essere in MLS, opzione che i bookmaker mettono in lavagna a 2,00, secondo quanto riporta Agimeg.

Probabile anche la destinazione Boca Juniors, offerta a 3,50 dove lo vorrebbe il dS degli Xeneizes, Nicolas Burdisso, ex compagno di squadra e amico di De Rossi.

In Italia la squadra maggiormente interessata è l'Inter per via del rapporto che DDR ha con Conte. Per questo il suo passaggio ai nerazzurri è quotato a 7,50 (identica, al momento, la quota relativa al suo trasferimento al Milan). PIù che l'Inter di Suning comunque potrebbe essere l'Inter... Miami di David Beckham la prossima squadra di Daniele De Rossi. Nel 2020 la franchigia parteciperà alla prima edizione della MLS della sua storia e sogna di avere l'ex capitano della Roma. L'altra possibilità è il New York City, secondo As, avrebbe già un contratto pronto per il centrocampista di Ostia.

Tornando alle quote dei bookmakers più difficile che De Rossi vada alla Juventus o al Napoli (entrambe a 75,00). Non va invece escluso un trasferimento in Cina o in Giappone a 15,00.