Calciomercato, Psg su Dybala e Donnarumma: sarà doppio colpo se...

Psg, Dybala e Donnarumma se parte Neymar

In caso di cessione di Neymar al Barcellona, il Paris Saint-Germain andrebbe su Paulo Dybala della Juventus e Gianluigi Donnarumma del Milan. Lo riporta il quotidiano spagnolo Mundo Deportivo tracciando lo scenario post-cessione di O'Ney. Il direttore sportivo dei parigini Leonardo, ex Milan, pare dunque abbia le idee chiare su come reinvestire i soldi di Neymar.

Dybala e' stato protagonista negli ultimi giorni di uno scambio sfumato con il Manchester United che lo avrebbe portato a Old Trafford facendo approdare a Torino Romelu Lukaku, su cui adesso e' rientrata in corsa l'Inter. Anche se i nerazzurri potrebbero alla fine scambiare Icardi con Dybala.

Psg-Donnarumma: Leonardo vuole il portiere del Milan, ma...

Per quanto riguarda il portiere italiano del Milan, Leonardo lo considera piu' affidabile di Areola e Trapp e adatto per poter puntare alla Champions League. Donnarumma e Dybala al Psg dunque? La trattativa con il Barcellona per Neymar non e' semplice visto che il Psg richiede solo denaro e nessuna contropartita a differenza di come vorrebbe agire il Barça. Stando al Mundo Deportivo, al momento la formula dell'acquisto definitivo per il ritorno di Neymar al Camp Nou non viene contemplata. Sabato contro il Nimes ci sara' l'esordio in Ligue 1 per i campioni di Francia e il futuro del loro giocatore piu' rappresentativo non e' stato scritto.