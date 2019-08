Dybala-Juventus: lo scambio con Icardi dall'Inter torna caldo

La Juventus continua a pensare alla cessione di Paulo Dybala. Lo scambio con il Manchester United per vestire Lukaku con la maglia bianconera è a un punto morto dopo che la Joya non ha accettato la corte dei Red Devils. Difficile che la trattativa possa decollare nuovamente, anche perchè l'8 di agosto si chiude il mercato in entrata nella Premier League. A meno di colpi di scena dunque le vie d'uscita per Dybala sono due: il Paris Saint Germain e l'Inter.

Dybala-Psg? Neymar al momento blocca tutto

La strada che porta a Parigi però è complicata: Leonardo deve prima definire il futuro di Neymar e la situazione è spinosa. L'attaccante brasiliano vuole lasciare il Psg, ma la richiesta dello sceicco è di 222 milioni di euro (i soldi che servirono per pagare la sua clausola due anni fa) e di club disposti a versare quei soldi non ce ne sono. Il Barcellona riporterebbe O' Ney al Camp Nou, ma solo inserendo contropartite tecniche nell'operazione. Operazione di mercato complicatissima e solo in un secondo momento il Paris Saint Germain andrebbe all'assalto di Paulo Dybala. Tra l'altro il club francese valuta l'argentino attorno a 55-60 milioni, la Juventus ne chiederebbe 80.

Dybala-Inter e Icardi-Juventus, lo scambio di calciomercato torna in quota

Attenti allo scambio Dybala-Icardi: un'ipotesi dei mesi scorsi che sembrava evaporata, ma le esigenze di mercato di tutte le parti in causa potrebbero collimare. L'Inter vuole vendere Maurito, la Juve è pronta a cedere Dybala, che non vedrebbe male il trasferimento in nerazzurro, dove sarebbe ben accolto da Beppe Marotta e acquisto gradito per Antonio Conte. Resta il rebus legato alla volontà di Icardi. Ma gli ultimi giorni di mercato potrebbero aprire a questa soluzione. Con un lieto fine che potrebbe rendere tutti felici e contenti.