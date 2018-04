CALCIOMERCATO: NAPOLI-DEULOFEU FRENATO, INGAGGIO ALTO

Aurelio De Laurentiis e' uscito ieri allo scoperto dichiarando che preferirebbe Verdi a Deulofeu perche' piu' funzionale al gioco di Sarri ma a frenare l'arrivo al Napoli dell'esterno del Barcellona ci sarebbe anche la sua richiesta d'ingaggio. Secondo il quotidiano catalano "Sport", l'acquisto di Deulofeu costerebbe attorno ai 20 milioni di euro, cifra sulla quale ci sarebbe gia' un'intesa di massima fra le due societa', compresa la modalita' di pagamento (due tranche). Ma Deulofeu guadagna 2,5 milioni di euro netti a stagione, un ingaggio che potrebbe creare qualche tensione all'interno della rosa di Sarri e al quale lo spagnolo non intende rinunciare. Da qui la decisione del Napoli di prendere tempo, sperando di trovare la soluzione economica giusta.

CALCIOMERCATO: NAPOLI. PIACE ALVARO GARCIA DEL CADICE

Gerard Deulofeu non e' l'unico esterno d'attacco spagnolo nel mirino del Napoli. Secondo "As", emissari del club partenopeo sono attesi domenica a Cadice per seguire da vicino i progressi di Alvaro Garcia, 25enne rivelazione della Segunda Division, la serie B spagnola. Il giocatore ha una clausola rescissoria di 8 milioni di euro che pero', in caso di promozione in Liga del Cadice, salira' a 15 milioni. Alvaro, gia' 5 gol in questa stagione, e' tenuto d'occhio anche da Valencia e Siviglia.