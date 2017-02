Cannavaro non molla Kalinic: "Il mercato in Cina è aperto tutto febbraio"



Fabio Cannavaro non molla la presa su Kalinic. L'attaccante ha detto che vuole restare alla Fiorentina e non gli interessano i soldi dalla Cina? Il tecnico ed ex difensore della Juventus.



Cannavaro su Kalinic: "Prima scelta del mio 4-3-3"



"Lui è la mia prima scelta per il 4-3-3 che ho in mente - ha detto, Cannavaro che allena il Tianjin alla 'Gazzetta' - Ma qualcosa non ha funzionato perché al momento in cui tutto sembrava a posto alcuni mediatori hanno cambiato atteggiamento e pretese. In Cina il mercato è aperto per tutto il mese di febbraio. Vedremo".



Kalinic, rifiuto a Cannavaro in gennaio per restare a Firenze



Cannavaro punta ancora forte su Kalinic nel suo Tianjin. L'attaccante ha rifiutato un contratto di quattro anni a 10 milioni a stagione dalla Cina e ha giurato amore alla Fiorentina: "Resto qui, non ho mai espresso la volontà di partire. E' la mia scelta finale". Ma chissà, di fronte a un importante rilancio economico...



CANNAVARO SULLE OFFERTE PER I TOP PLAYER IN CINA



Cannavaro comunque precisa: "Ho contattato molti meno giocatori di quelli pubblicati dai giornali - ha sottolineato alla 'Gazzetta' - E' vero che di colpo ho cominciato a ricevere telefonate di agenti di top player che nemmeno io avrei potuto immaginare... Quando sono stati interessato io ho portato avanti in prima persona colloqui proprio per conoscere le motivazioni dei giocatori.