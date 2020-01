Caroline Wozniacki perde all'Australian Open 2020 e lascia: addio al tennis

Dopo Serena Williams all'Australia Open 2020 va in scena la caduta di un'altra icona del tennis degli ultimi 15 anni, Caroline Wozniacki che, sconfitta dalla tunisina Ons Jabuer.

La Wozniacki non lascia solo il torneo ma definitivamente il tennis, come aveva annunciato alla fine della scorsa stagione. Tra la Wozniacki e Ons Jabeur il match è durato due ore e 7 minuti, e si è concluso sul filo, con la danese che ha ceduto il servizio per un definitivo 7-5 3-6 7-5 a favore della tunisina.

Caroline Wozniacki è stata numero uno del ranking Wta (per 71 settimane), ha vinto un Australian Open (2018), ha raggiunto due volte la finale degli Us Open (2009 e 2014) oltre a 30 torni del circuito e un Master. La 29enne tennista danese è al quarto posto della classifica che conta i montepremi vinti in carriera nei tornei, arrivando a quota 35 milioni di dollari.

“Che farò stasera? Spero di non piangere! Mi sembra giusto che la mia ultima partita sia stata una lotta di tre set, e il mio ultimo colpo un errore di dritto!. I miei ricordi più belli sono le sensazioni che voi fans ci date, siete incredibili, il supporto che ho avuto dalla mia famiglia, da mio padre che mi ha allenato tutti questi anni. Scusate, di solito non piango”, ha detto Caroline Wozniacki a fine match con la voce commossa e la standing ovation del pubblico.