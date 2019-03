Champions League: sorteggio dei quarti di finale, in diretta. Live

Champions League: sorteggio dei quarti di finale

Tutto pronto a Nyon per il sorteggio dei quarti di finale di Champions League. La Juventus, unica italiana rimasta in corsa e inserita nell'urna, venerdì 15 marzo alle ore 12 conoscerà la sua prossima avversaria.

RESTA COLLEGATO PER IL SORTEGGIO IN DIRETTA...

Champions League: le otto squadre rimaste

Sorteggio dei quarti di finale di Champions League. Queste le otto squadre rimaste in lizza, tanti i pericoli per l'unica italiana rimasta, la Juventus. Oltre ai bianconeri nell'urna di Nyon ci sono: Barcellona, Manchester City, Liverpool, Tottenham, Manchester United, Ajax, Porto. Tra le avversarie da evitare ci sono sicuramente i blaugrana di Messi, e le inglesi, con la squadra di Guardiola (City) e quella di Klopp (i Reds), tra le più temibili per i bianconeri.

Champions League: quarti e possibili semifinali

Cambia il sorteggio in Champions League. L’Uefa ha deciso che per i quarti di finale e le finali verrà compilato un tabellone tennistico come ai Mondiali o all’Europeo, una formula adottata fino all’edizione 2011/12 vinta dal Chelsea. La Juventus quindi, oltre a conoscere la sua prossima avversaria, conoscerà anche tutto il suo percorso verso la possibile finale di Madrid.

Champions League: tutte le date

I quarti di finale si giocheranno il 9-10 aprile (andata) ed il 16-17 aprile (ritorno). Per quanto riguarda le semifinali, invece, le migliori quattro d’Europa scenderanno in campo nei match d’andata il 30 aprile e il 1 maggio e il 7 e l’8 maggio per le gare di ritorno. La Finale è in programma sabato 1 giugno a Madrid al Wanda Metropolitano.