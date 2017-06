Chelsea, Conte a rischio licenziamento? La verità sul gelo tra le parti

Chelsea, Antonio Conte a rischio licenziamento? Gelo col club



Gelo tra Antonio Conte e il Chelsea a causa dell'sms inviato dal tecnico salento a Diego Costa che avrebbe fatto andare su tutte tutte le furie il club londinese.



Diego Costa, come noto, aveva raccontato urbi et orbi del messaggio con cui Antonio Conte gli dava il benservito per la prossima stagione, mettendolo di fatto sul mercato. Una mossa che deprezza il cartellino del 28enne attaccante spagnolo e abbassa inevitabilmente le offerte delle pretendenti.

Chelsea, Antonio Conte a rischio licenziamento? Gelo col club - La voglia di ricucire

Il Chelsea vuole far cassa con la cessione di Diego Costa, mentre Antonio Conte vuole rinforzare subito la squadra. Il mercato dei Blues al momento è complicato, non dimentichiamo l'infortunio di Hazard, il talento belga va sostituito al meglio, almeno per i primi mesi di campionato. Dal Chelsea, filtra un po' di malcontento: Abramovic non ha gradito il comportamento di Antonio Conte. Quest'ultimo chiede un mercato che dia qualità alla rosa della squadra e la allarghi visto l'impegno in Champions League. Anche se filtra la voglia, da parte di entrambi, di provare a ricucire il rapporto.