Chelsea, Antonio Conte: "Impossibile vincere la Premier League"

"E' impossibile" per il Chelsea difendere il titolo di Premier League dopo aver subito la quarta sconfitta stagionale sabato contro il West Ham. Lo ha detto Antonio Conte, manager del Blues, nel corso della conferenza stampa in vista della gara contro l'Huddersfield.

Antonio Conte su Chelsea-Barcellona: "Champions League? Prima lottiamo per un posto con la Premier League"

Antonio Conte ha quindi commentato il sorteggio degli ottavi di Champions League contro il Barcellona, ribadendo che "al momento la nostra priorità è il campionato, per cercare di stare in altro e lottare per un posto in Champions League. Questa deve essere la nostra priorità. Poi, quando sarà il momento di giocare a Barcellona inizieremo a pensare a quella partita". Infine Antonio Conte ha detto: "Non sono contento per l'ultima partita che abbiamo perso. La Champions League è a febbraio, guardo al presente. Mi piace vincere, quando perdiamo non sono felice".