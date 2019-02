Chelsea, Kepa prende una multa salatissima. Sarri resta sotto esame

Il Chelsea ha comminato una multa da 220mila euro a Kepa. L'ammenda sarà devoluta dal portiere dei Blues alla fondazione del club. “Anche se c’è stato un malinteso, ho fatto un grosso errore per come ho gestito la situazione. Volevo prendermi il tempo per scusarmi di persona con l’allenatore, con Caballero, con i miei compagni di squadra e con il club. Imparerò da questo episodio e accetterò qualsiasi punizione”, aveva detto il portiere ex Atletico Bilbao. “Con Kepa è stato solo un malinteso, pensavo avesse i crampi”, le parole di Sarri dopo il match. Intanto l'allenatore del Chelsea resta sotto esame e mercoledì la squadra avrà uno scontro delicato con il Tottenham. Vietato sbagliare perché Arsenal e Manchester United sono rivali molto pericolose per l'ultimo posto disponibile in Champions League.

CHELSEA. KEPA "SOLO UN MALINTESO, MAI DISOBBEDITO A SARRI"

Il portiere del Chelsea Kepa Arrizabalaga prova a fare chiarezza sull'episodio che, sul campo, ha mandato su tutte le furie Maurizio Sarri nel corso della finale di Coppa di Lega tra Manchester City e Chelsea (persa dai blues ai rigori). "Prima di tutto, devo dire che si e' trattato di un malinteso. In nessun momento la mia intenzione e' stata quella di disobbedire o nulla del genere con l'allenatore. E' stato un fraintendimento. I medici mi hanno controllato due volte e lui ha pensato che non ero in condizione di continuare. Sono stati due o tre minuti di confusione finche' i medici sono tornati in panchina e hanno spiegato tutto molto bene"', ha scritto su su Twitter, il portiere della squadra londinese. "Da fuori posso capire che non si sia compreso, non e' l'immagine migliore - aggiunge il giovane portiere spagnolo, a cui stava subentrando Willy Caballero -. Ma io non sono andato contro la decisione di Sarri"

CHELSEA. SARRI "KEPA? GRANDE MALINTESO, PENSAVO AVESSE CRAMPI"

Un grande malinteso. Maurizio Sarri ridimensiona cosi', davanti alla stampa, l'episodio che ha segnato i minuti finali dei supplementari della finale di Coppa di Lega persa poi ai rigori contro il Manchester City, quando Kepa Arrizabalaga ha rifiutato il cambio con Caballero mandando il manager dei Blues su tutte le furie. "Non ho capito il problema fino a quando il dottore non e' tornato in panchina - assicura Sarri - E' stato un grande malinteso perche' pensavo che Kepa avesse i crampi e non fosse in grado di continuare per i rigori. Ma non era cosi', poteva parare ancora". A un certo punto sembrava che l'ex tecnico del Napoli stesse per andare via: "Avevo bisogno di tornare alla calma. Kepa ha capito che volevo sostituirlo per un problema fisico e ha detto che non aveva problemi fisici. E aveva ragione. Ho parlato con Kepa ma solo per chiarire perche' - ha concluso - ho capito la situazione".

Kepa si è pubblicamente scusato con Sarri spiegando che non ha mai voluto disobbedirgli è che è stato tutto un malinteso. I giornali e i tabloid inglesi sono molto duri. (CONTINUA)