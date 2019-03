Chelsea, Sarri rischia: possibile l'esonero nella sosta. Higuain crisi

Chelsea, Sarri rischia: possibile l'esonero nella sosta

Maurizio Sarri rischia l'esonero: la sconfitta del Chelsea sul campo dell'Everton (2-0) potrebbe essere fatale per l'ex allenatore del Napoli secondo il Daily Express. La sosta della Premier League (si giocano le qualificazioni a Euro 2020) 'aiuterebbe' la decisione di Roman Abramovic, nonostante la qualificazione ai quarti di finale di Europa League (con un sorteggio morbido, unico trofeo in cui il Chelsea è ancora in corsa).

Al di là dei risultati e di una corsa alla prossima Champions League tutt'altro che scontata - Chelsea sesto a 57 punti, con l'Arsenal quarto ancora a portata (+3 sui blues) e così pure il Tottenham terzo (+4) - stando al Daily Express le parole di Sarri dopo il ko contro l'Everton hanno lasciato perplesso Abramovic. "Il secondo tempo giocato dai miei mi ha sorpreso, non lo sanno nemmeno i giocatori. Non me lo spiego, soprattutto dopo aver giocato il miglior primo tempo della stagione. Poi abbiamo smesso di giocare. E' una cosa molto strana, si tratta di un problema mentale".

Chelsea, Sarri su Higuain: "Deve migliorare la condizione"

A carico di Sarri anche la decisione di puntare su Higuain nel mercato di gennaio: sin qui il Pipita ha inciso poco (9 presenze complessive tra campionato e coppe con 3 gol). Nella sconfitta di Liverpool l'ex attaccante di Juventus e Milan ha avuto una palla gol ma senza finalizzarla. Lo stesso Sarri ha spiegato: "Ha avuto una chance importante ma può fare di più. In settimana ha avuto la febbre quindi è normale non fosse al 100%, in ogni caso deve migliorare la sua condizione fisica e mentale". Il riscatto di Higuain al termine della stagione è in forse, ma a questo punto pure la panchina di Sarri (che radiomercato dà in corsa per la nuova Roma) traballa non poco: ora o a fine stagione, il Chelsea farà il punto sulla stagione dell'allenatore napoletano e deciderà il da farsi.