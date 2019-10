De Rossi, addio al Boca Juniors anticipato? I rumors

Daniele De Rossi potrebbe lasciare il Boca Juniors prima del giugno 2020 (con opzione per un rinnovo semestrale) quando scadrà il suo contratto. Fra infortuni e scelte tecniche, l'ex capitano della Roma e' rimasto fuori nelle ultime cinque partite e le chance di vederlo in campo nel ritorno della semifinale di Libertadores tra Boca e River Plate non sono tante.

"Infobae", parla delle possibilità di un divorzio tra Daniele De Rossi e il Boca Juniors: l'8 dicembre prossimo sono in programma le elezioni presidenziali per designare il successore di Daniel Angelici. Il favorito e' Christian Gribaudo, fedelissimo di Angelici e che in caso di vittoria confermerebbe come ds Nicolas Burdisso, artefice dell'arrivo di De Rossi. Ma se dovesse spuntarla un altro candidato, a quel punto anche l'ex difensore rischierebbe il posto e con lui lo stesso centrocampista.

Daniele De Rossi, del resto, si aspettava qualcosa di piu' da questa esperienza a livello tecnico e il richiamo dell'Italia resta forte, che sia un ritorno a Roma in altra veste o un posto nello staff tecnico di Mancini in Nazionale. De Rossi tra l'altro era stato preconvocato da Mancini per la sfide contro Grecia e Liechtenstein: poi il ct non lo aveva chiamato visto che il centrocampista non era ancora al top dopo l'infortunio muscolare. Nel post match di sabato ha aperto a una possibile chiamata per lui (e Buffon) in vista di una partita d'addio alla maglia azzurra.