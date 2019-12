Diletta Leotta splendida per lo spot collezione Intimissimi Uomo. FOTO

Diletta Leotta splendida indossando la collezione Intimissimi Uomo. FOTO

Diletta Leotta, protagonista dello spot web e tv Intimissimi Uomo ha postato sui suoi social un’immagine che la ritrae con i capi del brand.

La bellissima presentatrice sportiva volto di Dazn si è mostrata ai suoi follower, in un momento di relax della sua vita privata, indossando i capi iconici di Intimissimi Uomo, il boxer con logo e la t-shirt bianca in cotone. "Finalmente relax a casa" scrive su Instagram, immediate le reactions dei fan che non hanno perso tempo a commentare il post della giovane presentatrice.

