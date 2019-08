Dybala al Manchester United (per Lukaku-Juventus)? Irrompe l'Inter sulla Joya

Juventus su Lukaku con Dybala al Manchester United? L'Inter va al contrattacco dopo aver inseguito l'attaccante belga per settimane (è il sogno di Antonio Conte) e averlo improvvisamente visto avvicinarsi alla maglia bianconera. Marotta irrompe su Dybala e prova a convincerlo: perché andare ai Red Devils quando potrebbe trasferirsi all'Inter, magari rilanciando lo scambio con Icardi alla Juve? E a quel punto la Signora abbandonerebbe la pista Lukaku, lasciando campo aperto ai nerazzurri. Lo scrive il Corriere dello Sport.

Dybala-Manchester United o Dybala-Inter? Lukaku-Juventus o Lukaku-Inter? intrigo di calciomercato

Uno scenario clamoroso, che dipende molto da Dybala. Se l'attaccante argentino accettasse il trasferimeno al Manchester United cadrebbe ogni possibilità. E il Sun nelle scorse ore ha scritto che Paulo Dybala ha chiesto al Manchester United uno stipendio da 380 mila euro a settimana (18 milioni a stagione) per poter lasciare la Juventus. Più di quanto prenda ora Paul Pogba (che dovrebbe tra l'altro lasciare i Red Devils per passare al Real Madrid: 150 milioni per il cartellino del centrocampista francese). A queste cifre, sempre secondo il tabloid britannico, il club dell'Old Trafford non sarebbe disposto a chiudere con la Juventus il possibile scambio con Romelu Lukaku. Per Dybala, intanto, le vacanze sono terminate e il suo rientro a Torino dall'Argentina è previsto nella giornata di oggi. Per La Joya si avvicina quindi il momento del confronto con il nuovo tecnico bianconero, Maurizio Sarri.

Un intrigo di calciomercato quello che vede coinvolte Inter e Juventus, Lukaku e Dybala (e, più o meno direttamente, Icardi, Higuain, Dzeko, Cavani - con il Matador che sembrerebbe propenso comunque a restare al Psg per un altro anno): ancora poche ore e si capirà la verità.