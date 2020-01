Federica Pellegrini, tutti i look (e i bozzetti dello stilista) a Italia's Got Talent 2020

Aspettando Tokyo 2020, la nuova grande sfida olimpica, Federica Pellegrini in queste settimane è protagonista su TV8 come giudice di Italia's Got Talent 2020 (seconda edizione da giudice per la fuoriclasse del nuoto mondiale) al fianco di Mara Maionchi, Frank Matano, della new entry Joe Bastianich e di Lodovica Comello ( "Il mio 2020 con un bimbo in braccio e tanti pannolini. Joe Bastianich a Italia's Got Talent? Fighissimo, con un animo artistico", ha spiegato la conduttrice di IGT ad Affaritaliani.it ).

Una cosa che forse non tutti sanno è che Federica Pellegrini sceglie personalmente i suoi look, per andare in onda a Italia’s Got Talent. E questo accade grazie alla sua collaborazione con Rossorame. E’ una factory nata a Martina Franca, dall’anima creativa di Bruno Simeone, che l’ha fondata con Daniele Del Genio, e che ora lavora su mercati internazionali come la Russia e il Vietnam.

Rossorame ha scelto da molti anni di affiancare Federica con creatività e abiti unici.

Il marchio ha ricevuto riconoscimenti dalla stampa internazionale, con l'influente tabloid francese Fashion Daily News che colloca Rossorame tra i marchi più promettenti Made in Italy per essere un puro "distillato" di eleganza e femminilità.

