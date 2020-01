Georgina Rodriguez, forfait a Sanremo 2020 per lady Ronaldo? I rumors

Georgina Rodriguez potrebbe non partecipare al Festival di Sanremo 2020. Lo scrive La Stampa, secondo cui la compagna di Cristiano Ronaldo e la Rai non avrebbero ancora trovato un accordo sul cachet: 100mila euro sarebbe la richiesta di Lady CR7 per una serata sul palco dell'Ariston. Ritenuta troppo alta dal neodirettore di Rai 1 Stefano Coletta. resta da capire se nelle prossime ore le parti troveranno un accordo.

Aspettando di capire se Georgina Rodriguez sarà presente o meno al Festival di Sanremo, nei giorni scorsi invece si era registrato il forfait di Monica Bellucci: "Il signor Amadeus ed io ci siamo incontrati mesi fa ipotizzando un progetto insieme. Purtroppo per cause maggiori non siamo riusciti nel nostro fine. Auguro un bel Festival a lui e al suo team e spero in un'altra possibilità nel futuro".