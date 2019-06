Guardiola alla Juventus? La risposta di Pep

GUARDIOLA NO ALLA JUVENTUS, 'NON C'E' POSTO MIGLIORE DELL'INGHILTERRA PER ALLENARE'

"Credo che non ci sia un posto migliore al mondo dell'Inghilterra dove allenare. Posso paragonarla con la Germania e la Spagna. Non sono stato in altre Nazioni, ma penso che in Italia la situazione è abbastanza simile alla Spagna". Lo dice l'allenatore del Manchester City, Pep Guardiola, in un'intervista pubblicata sul profilo Twitter dei campioni d'Inghilterra.

"In altre Nazioni i tifosi ti fischiano se non vinci, qua i tifosi non ti abbandonano mai. Io ho addosso una maglia blu, sono uno di voi'', aggiunge il tecnico catalano, a più riprese accostato alla Juventus in questo calciomercato.