Iannone rifatto per Belen? Lifting per Belen? Iannone: "Secondo voi sono scemo?"

Iannone, nessun lifting al naso per Belen



Andrea Iannone replica a chi gli dà del 'rifatto'. Macché interventi estetici a cui si sarebbe sottoposto il pilota per compiacere la fidanzata Belen.Tutte balle. Il 27enne pilota della Suzuki nega tutto. "Secondo voi sono scemo?".



“Cosa mi sarei fatto? Ma quando mai, secondo voi sono scemo? Solo perché sto con Belen tutti a dire questa cavolata. Ma alla mia età? Se il mio viso è un po’ diverso è perché anche io invecchio e cambio. E se la faccia è un po’ strana è perché ho ancora i punti interni che un po’ alla volta si stanno rimarginando. Va bene tutto, però…”, dice alla Gazzetta.



IANNONE, IL NASO ROTTO E L'INTERVENTO CHIRURGICO



Andrea Iannone racconta: "Sì, per il naso. Quando nel 2007 ero caduto qui in Malesia, oltre a infortunarmi 4 vertebre mi ero rotto anche il naso, deviando il setto. Nel 2012 il dottor Claudio Costa mi aveva consigliato di operarmi, faticavo a respirare: lo feci dal professor Gottarelli a Bologna". Poi "l’anno scorso giocando a pallone ho preso una botta e il naso si è gonfiato - continua Iannone - Quando ho fatto una Tac facciale per sistemarmi i denti, il dentista mi ha detto che c’era qualcosa di strano alla cartilagine: si era staccato un innesto. Così sono tornato sotto i ferri in clinica a Villafranca".