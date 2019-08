Icardi fa causa all'Inter: chiede reintegro e 1,5 milioni di danni

Mauro Icardi intende fare causa all'Inter chiedendo 1.5 milioni di euro e il reintegro nella parte tattica. La notizia è stata confermata da ambienti nerazzurri. Per reintegro si intende la partecipazione dell'attaccante argentino alle sessioni di allenamento tecnico-tattiche, la cosiddetta partitella.

L'indiscrezione arriva nel giorno in cui l'ad dell'Inter Beppe Marotta aveva manifestato pubblicamente il proprio ottimismo per la chiusura della 'telenovela' del mercato. Nelle ultime ore Monaco e Atletico Madrid avevano avanzato un'offerta per l'ingaggio di Icardi in prestito. Soluzioni su cui l'attaccante sembrava stesse facendo valutazioni. Secondo alcuni rumors l'intenzione dell'Inter sarebbe stata di allungare di un anno il contratto di Icardi (dal 2021 al 2022) e poi girarlo in prestito per la prossima stagione. Con Maurito che invece non sembrava propenso al prolungamento. Poi ecco questo colpo di scena. Alla chiusura del calciomercato mancano ormai pochi giorni (2 settembre alle ore 22) le prossime ore diranno se le parti riusciranno a trovare una soluzione.