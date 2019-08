Icardi ha deciso: resta all'Inter. Muro contro muro tra Mauro e i nerazzurri

Mauro Icardi rifiuta ogni destinazione che gli propone l'Inter. L'attaccante argentino potrebbe restare in nerazzurro da separato in casa. L'ex capitano non vuole lasciare Milano, comunque non in questo momento e alla condizioni del club.

Icardi è corteggiato dal Napoli, seguito dalla Roma (scambio con Dzeko più conguaglio per i nerazzurri) ed è stato accostato anche a qualche top club straniero (Atletico Madrid e Arsenal in primis), ma sono soluzioni che per ora non sembrano interessare al giocatore. Forse la Juventus sarebbe l'unica opzione, ma i bianconeri stanno cercando di definire lo scambio Lukaku-Dybala con il Manchester United e, se andasse in porto, non ci sarebbe più possibilità di ingaggiare anche Icardi. A meno che la Joya non rifiuti i Red Devils (chiede 10 milioni netti a stagione per lasciare l'Italia e andare in Premier League) e ascolti le sirene di Beppe Marotta (facendo così naufragare l'affare Lukaku con la Juve).

Intanto però, allo stato attuale delle cose, Maurito valuta una sola opzione: restare ad Appiano Gentile, anche se questo significherà allenarsi da solo e restare fuori dal progetto di Antonio Conte e del club nerazzurro.