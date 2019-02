Abisso non arbitrerà l'Inter sino a fine stagione. E stop di un mese

Inter, Abisso non arbitrerà i nerazzurri sino a fine stagione. E stop di 3-4 giornate

Rosario Abisso nella bufera. Il 33enne arbitro palermitano (e imprenditore nel ramo dell’arredamento) di Fiorentina-Inter è uno dei fischietti più promettenti della nuova generazione, ma le polemiche del match giocato al Franchi domenica sera gli costeranno uno stop. Troppo grave l'errore sul rigore concesso al 100° minuto di gioco ai viola: il fallo di mano di D'Ambrosio era inesistente (palla presa con il petto dal difensore dell'Inter): passi la valutazione errata a caldo, ma non ha cambiato la sua decisione neanche dopo aver visto il Var. Con il designatore Rizzoli lunedì Abisso ha analizzato a lungo la sua prestazione. Il futuro? Secondo quanto riporta la Gazzetta "molto probabilmente sarà fermato due o tre settimane". Complice la sosta per la Nazionale del 24 marzo, è presumibile che torni ad arbitrare alla 29esima giornata (31 marzo) o in quella successiva di mercoledì 3 aprile. E poi "è probabile che non arbitri più l’Inter fino al termine della stagione".

Inter, Marotta: "Danno notevole. Errore più grossolano da quando c'è la Var"

Marotta commenta il rigore concesso dall'arbitro Abisso alla Fiorentina contro l'Inter al 100° minuto, che è costato il 3-3 ai nerazzurri. "Abbiamo subito un danno notevole, speriamo che questo danno non sia irreparabile nell'economia di questa stagione. Era una partita che aveva ormai preso una china definita. Ho grande rammarico, abbiamo introdotto questo strumento per ridurre gli errori. L'uso deve essere scrupoloso, razionale. Davanti ad una situazione del genere dove si confonde soggettività e oggettività rimango deluso e basito. Non me la sento di condannare un arbitro, forse il sistema va rivisto meglio", sottolinea l'amministratore delegato dell'Inter a margine dell'evento "Il Bello del Calcio", evento organizzato dalla Gazzetta dello Sport. "E' un danno grave per l'economia della stagione dell'Inter, spero non sia irreparabile. Da quando c'è il VAR credo sia l'errore più grosso e grossolano. Ci deve essere una presa di posizione di chi è responsabile perché le performance degli arbitri sia impeccabile. L'esultanza di Politano e il gesto di Perisic? Dietrologie che rimando al mittente. Icardi? Abbiamo speso molte parole, è giunto il momento di non parlarne più".