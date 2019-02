Icardi compleanno: auguri di Wanda Nara. E dell'Inter senza fascia di capitano

ICARDI COMPLEANNO, WANDA NARA 'NESSUNO COME TE'

Compleanno in famiglia per Mauro Icardi. L'attaccante dell'Inter, che spegne 26 candeline, ha festeggiato con la moglie Wanda Nara e i figli nella loro villa sul lago di Como. Il giocatore, reduce da una settimana difficile dopo la decisione del club nerazzurro di togliergli la fascia di capitano, su Instagram ha postato una foto che lo ritrae sorridente sullo sfondo del lago abbracciato alla moglie-agente. Sul suo profilo, Wanda Nara ha pubblicato un'immagine della famiglia al completo e un lungo messaggio d'amore per il compagno: "Felice compleanno amore mio. Nessuno può immaginare la persona che sei, perché nessuno è come te. Grazie per averci dato una famiglia bellissima e grazie per avermi dato il coraggio e il rispetto che ogni donna merita. Ci dai orgoglio e come dico sempre sei un grande esempio di uomo, padre e marito. Possa Dio continuare a realizzare tutti i tuoi sogni, perché sai che siamo e saremo sempre con te, accompagnandoti ad ogni passo. La tua famiglia ti ama".

ICARDI COMPLEANNO CURANDO L'INFIAMMAZIONE AL GINOCCHIO DESTRO

Icardi alla Pinetina ha proseguito nel suo percorso di recupero dall'infiammazione al ginocchio destro. L'attaccante argentino - che ha saltato le sfide contro Rapid Vienna e Sampdoria - molto probabilmente non ci sarà neppure per il match di ritorno di Europa League e, salvo sorprese, difficilmente sarà recuperato per la sfida di campionato sul terreno della Fiorentina.

ICARDI COMPLEANO, INTER AUGURI "BUON SESTO COMPLEANNO CON NOI". FOTO SENZA FASCIA

"Buon compleanno a Mauro Icardi!". E' il messaggio di auguri dell'Inter per l'attaccante che oggi compie 26 anni. "In maglia nerazzurra dall'estate del 2013, festeggia con l'Inter il suo sesto compleanno. Da parte di tutto il mondo interista, tanti auguri Mauro!", scrive il club sul proprio sito ufficiale postando un'immagine di Mauro Icardi con la maglia dell'Inter e senza la fascia di capitano (che gli è stata tolta la scorsa settimana). "A Mauro è come se gli avessero tolto una gamba. Lui è molto orgoglioso di quella fascia, di questa maglia: non ha mai giocato per i soldi", aveva detto Wanda Nara domenica sera a Tiki Taka.