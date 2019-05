Inter-Icardi, l'annuncio di Wanda Nara sul futuro di Maurito

Inter, Wanda Nara sul futuro di Mauro Icardi con la maglia nerazzurra. L'annuncio

Il futuro di Icardi sarà ancora con la maglia nerazzurra. Lo ha spiegato Wanda Nara. "Mauro ha ancora un anno e mezzo di contratto e la sua intenzione e' quella di rimanere almeno per un'altra stagione all'Inter", le parole dell'agente e moglie dell'attaccante argentino, secondo quanto riportato da TyCSports.com.

Nessun commento, invece, sulle voci in merito alla presunta volonta' di Antonio Conte (il tecnico che si insidia in queste ore come successore di Luciano Spalletti) di non puntare su Icardi.

Il sito argentino torna sui rumors di queste settimane secondo cui Mauro Icardi avrebbe offerte da Juventus e Atletico Madrid.