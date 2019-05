Inter, Spalletti esonerato. Inizia l'era di Antonio Conte: senza Icardi

Inter, Spalletti esonerato. Inizia l'era di Antonio Conte

L'Inter ha ufficializzato l'esonero di Luciano Spalletti. "FC Internazionale Milano comunica che Luciano Spalletti non ricopre più il ruolo di allenatore della Prima Squadra. Il Club ringrazia Spalletti per il lavoro svolto e per il percorso compiuto insieme". Il tecnico di Certaldo lascia il club dopo due anni: nella prima stagione nerazzurra ha conquistato la qualificazione in Champions League all'ultimo respiro, vincendo 3-2 in rimonta sul campo della Lazio nello scontro diretto riportando l'Inter nella massima competizione europea dove mancava dall'edizione 2011-12. Quest'anno ha confermato l'obiettivo pur se con qualche punto in meno (69 contro 72), in una stagione che ha visto i nerazzurri eliminati nella fase a gironi di Champions (fatale il pareggio in casa contro il Psv nell'ultimo match: vincendo sarebbe stata qualificazione matematica) e poi eliminata negli ottavi di Europa League.

Inter, Spalletti lascia e arriva Antonio Conte. Via Icardi, dentro Dzeko

Ora per l'Inter inizia l'era di Antonio Conte. L'ex allenatore di Chelsea e Juventus ha firmato un contratto triennale da 9 milioni netti a stagione (più bonus) con il club nerazzurro. Sabato è atteso con l'ad Marotta e tutta la dirigenza nerazzurra al Wanda Metropolitano per assistere alla finale di Champions League tra Liverpool e Tottenham.

La prima grande decisione che dovrà prendere sarà legata al centravanti e in questo senso i rumors di mercato dicono che Mauro Icardi pare destinato a lasciare l'Inter se arriveranno offerte congrue (tra l'altro il bomber argentino è a due anni dalla scadenza del contratto). Siamo lontani da 110 milioni della clausola di cui si parlava un anno fa: con 70 milioni l'affare oggi probabilmente si farà. Antonio Conte sogna Lukaku, ma intanto dovrebbe arrivare Edin Dzeko dalla Roma. Il 33enne centravanti bosniaco ha un'offerta del Fenerbahçe e un tiepido interesse del Psg, ma si è promesso ai nerazzurri con cui c'è un'intesa di massima per un triennale con un ingaggio attorno ai 4 milioni (più bonus). Tornando a Icardi da tempo girano indiscrezioni sulla possibile offensiva della Juventus e sull'idea dell'Atletico Madrid. Al momento però di offerte non ne sono arrivate. Le prossime settimane chiariranno le mosse dei due club nei confronti di Maurito e di qualche eventuale altra pretendente.

Inter, Steven Zhang omaggia Spalletti: "Sarai sempre il mio allenatore"

"Un allenatore, un insegnante, un amico. Hai sempre dato il massimo, con la pioggia o con il sole. Questi due anni hanno significato molto per l'Inter e per la mia crescita personale. Non dimenticheremo mai la tua dedizione per questa squadra e ti ringraziamo tutti dal profondo del cuore. Una volta che sei l'allenatore dell'Inter, sarai sempre il mio allenatore. Grazie Mister Spalletti".